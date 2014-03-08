突发事件：越南搜救人员发现马来西亚失联客机信号--新华

马来西亚航空公司称还不确定失踪航班已失事，将与越南政府联合在南中国海域展开搜寻工作。

据马航公布的讯息，失联客机上有中国大陆152人和1名婴儿，中国台湾1人，马来西亚38人，印尼12人，澳大利亚7人，美国4人，法国3人。此外机上还有新西兰、乌克兰、加拿大、俄罗斯、意大利、奥地利和荷兰人。(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)