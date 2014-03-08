突发事件：越南搜救人员发现马来西亚失联客机信号--新华

标题新闻：德国财长朔伊布勒称短期内将欧洲稳定机制(ESM)救助基金发展成欧洲货币基金是可能的
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海3月8日 - 新华社周六援引越南媒体报道称，越南搜救人员当天在越南南部金瓯省西南120海里处发现马来西亚航空公司吉隆坡至北京航班失联客机信号。
马来西亚航空公司称还不确定失踪航班已失事，将与越南政府联合在南中国海域展开搜寻工作。
该架客机北京时间8日零点42分起飞后，1点20分在胡志明管制区同管制部门失去通讯联络，同时失去雷达信号。该机原定8日早晨北京时间0630抵达北京。
据马航公布的讯息，失联客机上有中国大陆152人和1名婴儿，中国台湾1人，马来西亚38人，印尼12人，澳大利亚7人，美国4人，法国3人。此外机上还有新西兰、乌克兰、加拿大、俄罗斯、意大利、奥地利和荷兰人。(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为24.4万人(预估为24.2万人)。 世界大型企业研究会周四公布的数据显示，美国3月领先指标上升0.4%，至126.7，预估为上升0.2%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)