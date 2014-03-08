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货币新闻 | 2014年 3月 8日 星期六 12:10 BJT

突发事件：马来西亚航空公司称还不确定失踪航班已失事

路透吉隆坡3月8日 - 马来西亚航空公司周六早11:30左右表示，目前还不能确定失踪航班已失事，该公司将联合越南政府相关部门在南中国海域展开搜寻工作。

新华社周六援引越南媒体报导称，越南搜救人员当天在越南南部金瓯省西南120海里处发现马来西亚航空公司吉隆坡至北京航班失联客机信号。 (完) (翻译 毕晓雯; 审校 黄凯)
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