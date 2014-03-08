突发事件：马来西亚航空公司称还不确定失踪航班已失事

标题新闻：德国财长朔伊布勒称短期内将欧洲稳定机制(ESM)救助基金发展成欧洲货币基金是可能的
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路透吉隆坡3月8日 - 马来西亚航空公司周六早11:30左右表示，目前还不能确定失踪航班已失事，该公司将联合越南政府相关部门在南中国海域展开搜寻工作。
新华社周六援引越南媒体报导称，越南搜救人员当天在越南南部金瓯省西南120海里处发现马来西亚航空公司吉隆坡至北京航班失联客机信号。 (完) (翻译 毕晓雯; 审校 黄凯)
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美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为24.4万人(预估为24.2万人)。 世界大型企业研究会周四公布的数据显示，美国3月领先指标上升0.4%，至126.7，预估为上升0.2%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)