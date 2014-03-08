《焦点》春节因素致年初出口大起大落，人民币预期可能进一步分化

* 2月出口同比骤降18.1%，进口保持稳定

* 春节错位因素导致年初出口剧烈波动

* 未来料恢复正常，前景偏谨慎乐观

* 人民币预期可能进一步分化，波动料更频繁

作者 乔艳红

路透北京3月8日 - 中国春节因素导致年初出口大起大落，2月数据一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定。分析人士认为，随着假期因素消失，出口增速将恢复正常，外贸前景偏谨慎乐观。

他们并预计，外贸数据对于人民币汇率预期可能会有进一步分化作用，人民币汇率全年来看仍将温和升值，但波动幅度会逐渐扩大。

“1、2月数据的异常肯定和春节因素有关，但也要看到世界经济是复杂多变的，是总体改善而不是明显改善，随着中国成本优势逐渐消失，出口可能并不会像1月那样有显着的改善，”申银万国首席宏观分析师李慧勇称。

他指出，在大家都预期世界经济比较好的情况下，政府却把2014年进出口增长目标从去年的8%下调至7.5%，表明国家已经充分考虑到形势的严峻性。

展望全年，他还是维持此前的判断，今年会有改善但幅度不大，出口预计增长9%左右；而且全年还是维持顺差，规模在2,600-2,700亿美元之间。

中国海关周六公布，中国2月出口同比下降18.1%，远逊于路透调查预估中值增长6.8%，也和1月出口超预期增长10.6%形成鲜明对比；2月进口同比增长10.1%，路透调查中值为增长8%，上月为增长10%；2月贸易逆差229.8亿美元，路透预估为顺差145亿美元。

综合1-2月来看，中国出口同比下降1.6%，进口同比增长10%，贸易顺差缩窄79.1%至88.9亿美元。

（中国月度进出口增速及贸易差额图表，请点选 r.reuters.com/zex47v ）

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩从汇率角度进行了解读。他指出，这说明2月间由于贸易项下的外汇供求出现变化，是支持人民币汇率阶段性偏弱的，整体上基本映证了当月汇率出现回调。

“这可能意味着汇率波动区间双向扩大可能已经不远了、很快了，3月底、4月初可能就会看到，”他说。

中国央行副行长易纲昨日就表示，今年人民币汇率将在合理均衡水平上基本稳定，但会双向波动，而双向波动的幅度“要看市场供求”。

**春节错位因素导致出口剧烈波动**

事实上，出口剧烈波动的类似现象以前也曾出现过，譬如2010年和2011年春节假期分别在2月13-19日和2月2-8日，假期“错位”情况和今年相近，2011年1月出口增速高达37.6%，2月出口增速则急剧回落至2.3%。

“造成上述波动的原因主要是春节因素的影响...春节长假的‘错位’既可能直接导致对比基期的剧烈波动，也可能影响企业的出货进度，”中国海关总署新闻发言人郑跃声在答记者问中称。

（2013年以来中国外贸顺差和人民币汇率对比图，请点选 r.reuters.com/bux47v ）

中国今年春节长假自1月31日开始，较去年提前了八天。郑跃声解释称，企业将本应在2月出口的商品提前至1月出口，再加上去年春节长假在2月中旬，1月出口提前至1月的相对较少，也就导致今年2月同比基数偏高，这些都是2月出口大幅下降的原因。

“研判年初外贸进出口的形势，应主要参考第一季度累计的同比增速，”他说。

至于2月再现贸易逆差，也并不奇怪，特别是春节因素往往导致年初个别月份会出现贸易逆差。自中国加入WTO以来，2003年1月和3月、2004年2月、2010年3月、2011年2月、2012年2月、2013年3月均出现过明显的月度贸易逆差。

“还是觉得在意料之中，1月进出口增速较快，2月出现明显回落也属正常，”谢亚轩也评价称称，“从历年来看2月顺差规模小、甚至出现逆差都是正常的，这与外贸行业节前抢出口、节后抢进口的习惯也有关系。"

他认为，1、2月合在一起来看情况基本正常，外需是在慢慢恢复的。

**人民币汇率波动料更加频繁**

人民币/美元 今年2月贬值约1.4%，一改2012年中以来的稳步升值态势。在2月最后一个交易日，人民币汇率日内一度贬值到6.1808的10个月低位。

谢亚轩指出，从多数银行交易员了解的情况，都是一段时间以来客盘偏向结汇，而购汇集中于少数大行；不排除企业结购汇的分布不均匀，比如石油、汽车等购汇需求集中在大行，但这个需要进一步调查分析。

“猜测外贸数据对于人民币汇率预期会有进一步分化的作用，普通客户可能会根据进出口的外汇供求数据，来对自己的一些结购汇结构做出调整，”他说。

广发银行外汇交易主管黄毅也称，2月人民币汇率走弱和2月外贸情况是相符的，不过需要2月份的结售汇数据，才能对当月的外汇供求变化做出准确解读，“个人认为2月结售汇数字应该不会有贸易逆差这么大，人民币预期进一步分化是可能的。”

人民币兑美元即期 周五收盘小跌，在早盘大幅高开后一路下行，逆转此前三日的连涨走势。交易员表示，两会期间汇价双向波动的可能性居高，鉴于人民币此前几日涨幅已大，短线有震荡回调的要求。