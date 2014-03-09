重温稿-中国金融：利率市场化初期利率易走高，刚性兑付规则应打破--周小川

路透上海3月8日 - 中国央行行长周小川称，利率市场化初期容易导致利率走高，这种短期痛苦不能免除。而信托业界存在的刚性兑付规则应该打破，这一过程可能影响局部稳。

周小川参加全国政协民建界别联组会时表示，利率市场化初期容易导致利率走高，但是形成新的均衡之后利率有可能会回归，贷款利率和存款利率会存在平行上升的趋势。

新华报导引述周小川称：“有什么办法能够缓解这种现象还在研究之中，有些改革必然是有利有弊的，要从中期来看怎么做，并不能免除短期痛苦。”

他还表示，中国大量的钱走银行信贷，走股权融资少，企业缺钱，得多借，对银行来说贷款的风险也就越大，风险溢价就高，贷款利率也就会贵。

中国债市刚性兑付随着本周超日债实质性违约而终结。周小川表示，应该想办法打破信托业界存在的刚性兑付规则，这种业界惯例“不是政策，而是普遍存在的现象”。

他指出，由于信托业存在着较大风险，打破刚性规则会对局部的稳定造成一些影响，这也是人们关注和需要探讨的课题。

针对中国经济微观层面上很多地方觉得钱紧、资金不够的现象，周小川强调，从总量上看，广义货币增长和信贷总量增长速度又都明显快于国内生产总值的增长，造成国际舆论认为中国信贷总量增长过快，反而宏观上没有人认为中国货币总量太紧、需要放松。

至于房地产行业是不是占用了很多的资金，周小川表示，以国际标准比较来看，在很多国家，个人家庭抵押贷款和房地产开发贷款占银行资产的一半左右，而中国只占20％左右，占比不是太高。