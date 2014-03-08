中国证券：上交所称设自贸区国际金融资产交易平台已获证监会批准

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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路透北京3月8日 - 中国上海证券交易所理事长桂敏杰周六表示，证监会已批准上交所建设上海自贸区国际金融资产交易平台，国际板问题目前没有任何进展。
作为全国政协委员的桂敏杰在“两会”期间对记者称，上海自贸区实际上是一个离岸市场，在自贸区内货币可以自由流通，不受管制。上交所提出在自贸区搭建一个面向国际投资者的金融交易平台，并得到了相关部门的支持。
“我们也组织人力进一步的调查研究，摸清自贸区交易平台有什么需求，……我想这个交易平台搭出以后，对整个自贸区的建设发展都将十分有利的。”桂敏杰表示。
桂敏杰还透露，中国企业、中介机构、投资者参与到国际市场中去目前已有很大发展。当前缺少的是外国企业到中国挂牌，国际板问题目前没有任何进展。
桂敏杰认为，近年境内外交易所已有实质合作，上交所目前已经推出并正在编制一些跨市场指数，今后希望能够扩大跨境ETF（指数股票型基金），把中国A股指数编制到全球的指数上去，使被动投资者增加对中国市场的投资需求。
桂敏杰并称，今年上交所还将研究交易机制创新，推动实施一些适合蓝筹股特征的差异化交易机制，希望年内能够推出个股期权，商品ETF、分级基金、LOF等产品。（完）
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