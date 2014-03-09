《综述》美国2月就业报告令人欣喜，严寒天气冻不住经济回暖脚步

* 2月非农就业岗位增加17.5万个

* 失业率从6.6%升至6.7%

* 平均时薪上升0.09美元，每周平均工时下降

* 数据料强化美联储继续削减刺激规模的决心

路透华盛顿3月7日 - 尽管全国很多地方遭受严寒天气影响，但美国2月就业增长仍大幅加快，淡化了经济突然放缓的忧虑，美国联邦储备理事会(美联储)也有理由继续推进缩减货币刺激规模的计划。

美国劳工部周五公布，2月非农就业岗位增加17.5万个，1月为增加12.9万个。不过失业率从五年低点6.6%升至6.7%，因就业市场求职者急剧增多。

“这进一步表明，就业市场的情况比过去几个月看起来的要更加强劲，”John Hancock Financial Services驻波士顿首席经济学家Bill Cheney说。“这让美联储的日子好过一些，因而能够继续削减刺激举措。”

报告还显示，平均时薪增幅为八个月来最大，且12月和1月非农就业岗位也共计上修了2.5万个。

报告让华尔街投资者欢欣鼓舞。美股股指多数收高，标准普尔500指数 收于纪录高位。美元自四个月低点反弹，美国公债价格下跌，指标10年期券收益率触及六周高点。

利率期货市场走势说明，交易者大幅增加对美联储提前升息预期的押注。他们现在认为，在2015年6月升息的概率为54%。

通常严寒的风雪天气会严重影响美国很多地区的活动，一些经济学家本来已经开始臆测美联储可能重新考虑结束购债刺激举措的计划。

上月美国东部和中部地区遭遇创纪录的低温天气，在2月非农就业数据调查期间，人口稠密地区被厚厚的冰雪覆盖。冬季暴风雪让华尔街对这份就业报告期望很低。经济学家原本预期非农就业岗位仅增长14.9万个。

不过，天气因素还是产生了一定影响。每周平均工时降至2011年1月以来最低，总工作时间也相应减少。但经济学家预测，这种情况最早在本月就会扭转。

“经济将会在春天解冻，并在夏天升温，”美国银行美林驻纽约资深经济分析师Michelle Meyer说。“未来几个月就业应会稳健增长。”

另一项针对家庭进行、规模稍小的失业率调查显示，690万有工作的人表示，由于天气原因，他们所从事的是兼职工作。这一数字为1978年此项调查开始以来最高。

该项调查还表明，60.1万人由于天气原因而无法工作，为2010年以来最高的2月数字。经济学家表示，如果不是天气原因，2月就业岗位增长可能高达20万个。

2013年前11个月平均每月新增就业岗位约20.5万个，但12月、1月和2月的平均值仅12.9万个。

美国非农就业图表： link.reuters.com/kem54t

以图说明美国劳动力市场： r.reuters.com/qum86s

**经济增长可能出现暂时性放缓**

自主席叶伦以降的美联储官员都认为，近期的经济疲弱主要和天气有关，将是暂时现象。这些决策者们暗示，这种情况不足以让他们缩减购债刺激规模的行动停下来。

美联储在过去两次会议上均决定将购债规模削减100亿美元，预计3月18-19日的下次会议上还将削减类似规模。

不过经济活动放缓也不全是因为天气。商家正在设法消化2013年下半年积聚起来的大量未售商品，这意味着它们无意向制造业者下新订单。

此外，超过100万美国民众的长期失业救济在去年12月到期，食品券发放减少，也都损及支出。

由于这些暂时性因素，第一季经济成长环比年率料放缓至2%以下。2013年第四季美国经济成长环比年率为2.4%。

经济学家乐观地认为，失业率上升是就业市场增强的讯号，因为进入市场寻找工作的美国人增多。

“很明显，这些潜在就业者认为经济正在改善，会出现更多工作机会，”加州州立大学切奈尔岛分校经济学教授Sung Won Sohn说。

一项就业不足的指标降至2008年11月以来低点12.6%。该指标涵盖了那些想找工作但觉无望而放弃求职的人，以及因为找不到全职工作而不得不从事兼职的人。

尽管情况正在改善，但就业市场远远谈不上全面复苏。衡量就业市场体质的一项全面指标--处于劳动年龄、且有工作的美国民众比率上月持稳于58.8%，较将近五年前衰退结束时并未上升太多。

此外，失业超过六个月的美国人数量在1月上升。

上月就业增长范围颇为广泛，民间和公共部门就业岗位分别增加16.2万和1.3万个。制造业增长6,000个，为连续第七个月增加。

在1月曾意外大幅增加的建筑业就业岗位在上月增加1.5万个。

保险业就业岗位增幅为7月以来最大，可能与奥巴马总统医保法案执行有关。健保行业的就业岗位亦增长。

不过，零售、信息和交通以及仓储行业的就业岗位减少。

平均时薪增加0.09美元。

“这一项增长，再加上就业岗位的增多，支持了我们的看法，即2014年实质收入将会改善，因而消费者支出的前景也会更好，”Wells Fargo Securities驻夏洛特首席经济学家John Silvia说。(完)