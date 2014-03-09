《美股一周展望》非农就业报告亮丽，大盘有望继续走强

路透纽约3月7日 - 美国周五公布的非农就业报告较预期强劲，这不仅缓解有关经济基本面的疑虑，似乎也为美国股市的纪录高位提供支撑理由，股市上行趋势有可能继续前进。

在2月就业报告之前的连续两个月，就业数字都远低于市场预期，2月份出现反弹，进一步巩固天气论的说法，也就是12月及1月的疲软表现只是短暂现象，与恶劣天气有关，而不是基本面恶化。

这种论调协助美股无视数据欠佳及乌克兰地缘政治不确定性的影响，推动标准普尔500指数迭创新高。但这也令人担心，万一有任何迹象显示情况恶化，美股很容易遭到拉回。

“我们期望这份就业报告代表经济脚步更加稳健，接下来会有更强劲的经济成长，”Fiduciary Trust投资长Michael Mullaney指出。“目前我们是看经济基本面在操作，我们认为基本面不错。现在我们还很放心作多。”

标普500指数目前比14天移动均值高出1.3%，是交易动能利好的迹象。

道琼工业指数在过去一周共涨0.8%，标普500指数上涨1%，Nasdaq指数上涨0.7%。道琼及标普周线连二涨，Nasdaq则是周线连五升，五周累计上涨5.7%。

标普500指数周五收在纪录高位1,878.04点。这是过去七个交易日内，标普第五度改写纪录收盘高位。

除了1月底受到新兴市场疑虑干扰而拉回之外，美股今年稳步走高。乌克兰危机将使得这些疑虑持续发酵。美国总统奥巴马警告俄罗斯军事干预乌克兰克里米亚地区举动，但俄国总统普京不为所动。奥巴马已下令对俄罗斯实施制裁措施，演变成冷战时代以来最严重的冲突。

“每到周末期间常有地缘政治事件恶化的情况，所以股市或许会碰到某种震撼消息打击，”摩根大通私人银行投资专员Terry DuFrene指出。

宏观议题在未来一周可能有较大影响，其他能够牵动行情的消息不多。下周只有两家标普500指数成份股企业预定公布财报：Urban Outfitters 及Dollar General 。预定公布的经济数据包括：2月零售销售，市场预估上升0.2%；汤森路透/密西根大学消费者信心指数3月初值，预估为持平2月。

虽然乌克兰情势的任何变化，都可能盖过数据的影响，但预料不会大幅改变美股的基本面。

“比起中东情势紧张，美股比较不容易受到乌克兰情势的干扰，”DuFrene指出。“因此我们还有一些喘息空间，此外，虽然会有危机蔓延的忧虑，但市场应该能够继续泰然应对。”

**大型股看俏**

美国股市整体或许很难在纪录高位上再创惊人涨幅，但分析师认为在一些特定板块仍有表现机会。

Fiduciary Trust投资长Michael Mullaney表示，他在大型股超配，在小型股低配；小型股过去两年表现优于标普500指数，今年以来亦是。

“在许多新兴市场曝险的跨国企业，虽然可能受乌克兰情势打击，但我们认为，相较于市场的其他板块，相关打击不会特别巨大，而在此同时，小型股的估值已经太贵。”

标准普尔小型股600指数 的预估市盈率(本益比)目前为20.1倍，涵盖更多小型股的罗素2000指数 市盈率高达24.5倍。相较之下，大型股比重较高的标准普尔100指数 市盈率为14.3倍，标准普尔500指数市盈率为15.8倍。

摩根士丹利分析师在客户报告中指出，摩根士丹利并不相信有关新兴市场状况将影响美股的说法，“因为真正重要的是，经济成长的好梦并没有破灭，”且企业获利并未放缓。