《美债一周展望》公债收益率升至六周高位，因非农就业数据优于预期

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容没有调整)

* 公债收益率升至1月23日以来最高，因就业岗位强劲增长

* 避险买盘使公债收益率被人为地压制在低位

* 财政部下周将标售640亿美元的附息公债

路透纽约3月7日 - 美国公债收益率周五攀升至六周最高，因数据显示，2月美国就业岗位增幅超预期，这可能缓解对经济成长突然放缓的忧虑，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)有理由继续推进其缩减购债的计划。

美国公布2月非农就业岗位增加17.5万个，优于市场预估，得益于民间行业就业岗位大幅增加。不过失业率微升至6.7%。

“数据优于预期。同样重要的是，没有重蹈数据再次令人失望的覆辙，”Franklin Templeton固定收益政策委员会副总裁兼联席主席Michael Materasso表示。

投资者一直为解读近期一系列转弱的数据而倍感纠结，其中包括弱于预期的12月和1月就业增长数据，很多市场人士认为，这些数据至少部分受到恶劣天气的影响。

Materasso表示，数据波动短期内可能持续，但他预计经济成长将在今年下半年加速，到第四季度，10年期公债收益率可能攀升至3.5%左右。

指标10年期公债收益率 盘中升至1月23日以来最高2.82%，高于数据公布前的2.73%，为1月23日以来高位。30年期公债收益率 日高为3.745%，数据公布前为3.68%。

今日的数据显示，2月时薪增长0.4%，录得八个月来最大月度增幅，暗示经济面临一定的物价压力，数据公布后，衡量投资者短期通胀预期的指标跳升。

五年期通膨保值公债与五年期常规公债间的收益率差 扩阔至2.01个百分点，较周四尾盘扩阔3个基点。根据Tradeweb提供的数据，这是5月15日以来最阔水平。

周五公布的就业数据为美联储在经济保持适度增长的情况下，继续推进缩减购债的计划提供了一定的支撑。

“美联储缩减购债的计划可能会继续全速推进。从根本上看，这对公债不利，但对股市和美元则较为利好，”Vining Sparks的首席经济策略师Craig Dismuke表示。

周五公债收益率跳升还反应出投资者在近期水平买入公债的热情不高。很多人认为，公债收益率被土耳其和乌克兰的动荡局势所压制，未能完全反映美国经济前景。

“近期公债收益率回落是因紧张情绪所致，一次是受2月初土耳其局势影响，另一次是因本月初乌克兰情势所致。当时的公债收益率水平并未反映投资者正常交投的水平，而是市场的异动。目前收益率重新回到合理水平，”CIBC的公债交易部主管Tom Tucci称。

在下周新债供应前，公债可能还将继续承压。财政部下周将标售640亿美元附息新债。其中包括300亿美元的三年期公债，210亿美元的10年期公债和130亿美元的30年期公债。(完)

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