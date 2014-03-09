《综述》加拿大2月就业岗位意外减少，1月贸易逆差降幅大于预期

* 2月减少7,000个就业岗位，市场原预估增加15,000个

* 失业率持平于7.0%

* 1月贸易逆差缩窄至1.77亿加元

* 两项经济数据皆释出好坏参半讯号

路透渥太华3月7日 - 加拿大2月意外减少7,000个就业岗位，加拿大央行更无理由改变中性的货币政策立场。1月时就业岗位劲增，曾引发就业市场回暖的期望。

加拿大统计局周五公布就业报告的内容好坏参半，全职工作明显增加，但兼职岗位减少幅度更大。民间部门聘雇活动强劲，但政府部门岗位大减5.07万个，是2008年以来最大降幅之一。服务业受创最深。

2月失业率持稳于7.0%。

分析师原先预测增加1.5万个就业岗位；1月时为增加2.94万，12月为减少4.4万。

加拿大统计局周五公布的另一份数据显示，1月贸易逆差由12月的9.22亿加元降至1.77亿加元，缩窄幅度大于市场预期。

但加拿大央行等待出口回暖的期望可能落空，因贸易数据改善主要是由于大宗商品价格上扬，而出口量却下滑。

数据公布不久后，加元兑美元跌至盘中低点，不过部分是受到美国就业数据强劲影响。

“我认为从更大的范围来看，北美经济仍然在缓步前进，我不会对加拿大一个经济数据的负面表现过度解读，”BMO Capital Markets首席经济分析师Doug Porter指出。

就业数据是根据一项家庭调查得出，每月波动变化剧烈。分析师倾向观察六个月的趋势数据，截至2月的六个月平均每月新增岗位为4,200个，截至1月的六个月平均值则为增加15,300个。

道明证券首席外汇策略分析师Shaun Osborne认为，加拿大央行不会对这份数据有太大反应。

“我认为央行大概会想先看看到今年年中时的情况如何，再决定货币政策是否要有更强烈的方向感，”他称。“央行不会只看一两个月的数据，就认定需要放宽政策或是维持不变，或是做点别的。”

周五公布的贸易数据乍看之下是意外亮眼，因贸易逆差缩减幅度大于预期。

出口小升0.2%，但主要是由于原油、沥青及天然气价格强劲。出口整体价格跳涨5.8%，但出口量下滑5.3%。

进口下滑1.6%，受汽车及能源产品进口疲软拖累。

“虽然整体贸易收支改善，但数据细项相对疲软，显示海外销售及国内需求皆疲弱，”Scotiabank经济分析师Adrienne Warren称。(完) (编译 蔡美珍；审校 郑茵)