《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 72.41 -1.03 -1.40 5127606
搜狐 80.29 -3.41 -4.07 1077603
网易 71.59 -0.96 -1.32 1027707
百度 182.04 -2.60 -1.41 6768858
台湾
台湾积体电路 18.77 -0.10 -0.53 1602659
联电 2.07 -0.02 -0.96 214218
日月光 5.28 +0.17 +3.33 248834
硅品精密 6.36 -0.17 -2.60 557795
和信超媒体 1.65 +0.11 +7.14 1133551
友达 3.34 -0.06 -1.76 78690
中华电信 30.32 -0.34 -1.11 22865
台湾国际航电 53.61 -0.32 -0.59 888312
香港
中国移动 46.90 -1.00 -2.09 273235
中国联通 12.85 -0.42 -3.17 199440
中国电信 42.89 -1.06 -2.41 20223
中芯国际 4.15 +0.02 +0.48 34915
电讯盈科 4.78 -0.06 -1.23 1119
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数
(整理 郑茵 审校 蔡美珍)