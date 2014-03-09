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亚洲 | 2014年 3月 9日 星期日 12:50 BJT

《中国2014年2月宏观数据路透调查中值一览表》--3月9日

路透北京3月9日 - 以下为中国2014年2月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。

    各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)：   
                                                2014年               2013年                                                                                    
                           2月*      2月预估中  1月       1月预估中  12月     11月   10月    9月     8月     7月    6月    5月    4月     3月     2月    1月
                                     值*                  值                                                                                             
    居民消费价格指数(CPI)    2.0        2.0       2.5           2.3    2.5      3.0    3.2      3.1     2.6    2.7    2.7    2.1     2.4     2.1    3.2       2
                  CPI环比    0.5        0.8       1.0           0.7    0.3     -0.1     0.1     0.8     0.5    0.1    0.0   -0.6     0.2    -0.9    1.1       1
 工业生产者出厂价格指数(P    -2.0      -1.9       -1.6         -1.7   -1.4     -1.4    -1.5    -1.3    -1.6   -2.3   -2.7   -2.9    -2.6    -1.9   -1.6    -1.6
                      PI)                                                                                                                                
       社会消费品零售总额     ~        13.5        ~             --   13.6     13.7    13.3    13.3    13.4   13.2   13.3   12.9    12.8    12.6  12.3*      --
       规模以上工业增加值     ~         9.5        ~             --    9.7     10.0    10.3    10.2    10.4    9.7    8.9    9.2     9.3     8.9   9.9*      --
   固定资产投资(不含农户)     ~        19.4        ~             --   19.6     19.9    20.1    20.2    20.3   20.1   20.1   20.4    20.6    20.9  21.2*      --
                 贸易差额    88.9       145      318.6        236.5   256.4     338     311     152   286.1  178.2  271.3    204   181.6    -8.8  152.5   291.5
                     出口   -18.1       6.8       10.6          2.0    4.3     12.7     5.6    -0.3     7.2    5.1   -3.1      1    14.7      10   21.8      25
                     进口    10.1        8         10           3.0    8.3      5.3     7.6     7.4     7.0   10.9   -0.7   -0.3    16.8    14.1  -15.2    28.8
         广义货币供应量M2     ~        13.2       13.2         13.2   13.6     14.2    14.3    14.2    14.7   14.5   14.0   15.8    16.1    15.7   15.2    15.9
       月度新增人民币贷款     ~        7,160     13,200      11,000   4,825   6,246   5,061   7,870   7,113  6,999  8,605  6,674   7,929  10,600  6,200  10,700
 人民币贷款余额同比增长(%     ~        14.3       14.3         13.9   14.1     14.2    14.2    14.3    14.1   14.3   14.2   14.5    14.9    14.9     15    15.4
                        )                                                                                                                                
    中国国家统计局循惯例不单独公布1月工业、投资和消费数据，将在3月13日发布1-2月合并数据。 
     
  注: 1.~表示数据未公布。
      2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。        
      3.*表示1-2月数据合并发布。（完）

 (发稿 宿泱韫)
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