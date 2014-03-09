纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡连六周上涨，创1994年来最大六周涨幅

路透纽约/伦敦3月7日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货市场周五上涨，不过2美元心理关口附近的阻力位让这波凌厉涨势有所放缓。本轮涨势是由全球咖啡豆种植大国巴西今年的乾旱天气而触发的。
美国原糖期货下跌，价格在技术超买区附近徘徊，可可期货上涨。
由于美国日光节约时间和英国夏季时间的开始存在不同步问题，因此3月10-28日期间ICE期货市场美国交易所11号原糖、阿拉比卡咖啡和可可期货的开盘时间推迟一小时。
咖啡价格自去年底以来几乎翻了一倍，因随着分析师下调巴西的产量预估，全球咖啡豆五年来首次出现供应不足的可能性越来越大。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收高1.3美分，或0.7%，报每磅1.9685美元，创下将近20年来最大六周涨幅。
尽管巴西主要咖啡豆种植区出现降雨，但咖啡价格继续攀升，因已经造成的损失情况不明，令指标咖啡期货 本周升至每磅2.0410美元的两年高点。
“(每磅)2美元心里关口存在阻力，”RJO Futures资深软性商品经纪人Hector Galvan说。“预计(巴西)天气会变得更加干燥。这一忧虑可能卷土重来，吸引更多资金流入咖啡市场。”
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡 收高16美元或0.8%报每吨2,099美元，周二曾触及每吨2,136美元的一年高位。
ICE-5月原糖期货 跌0.31美分或1.7%，收报每磅18.01美分，自前日触及的四个月高点18.47美分回落，但全周仍收高9%，为10月初以来最大单周涨幅。
Liffe-5月白糖期货 跌10.30美元或2.1%，结算价报每吨475.40美元。
ICE-5月可可期货 涨20美元或0.7%收报每吨2,981美元。
Liffe-5月可可期货 结算价涨11英镑或0.6%报每吨1,856英镑。(完)
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(编译 郑茵 审校 蔡美珍)