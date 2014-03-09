金砖国家：3月7日股汇市收盘纵览

路透3月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月7日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.37%，至966.72点。
中国股市：沪综指收盘小跌，房地产股反弹行情夭折
中国汇市：人民币即期高位回落收低，购汇盘发力终结此前三日涨势
香港股市：中石化表现强劲，提振国企指数削减周度跌幅
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拉美股市：拉美股市下跌，巴西股市Bovespa指数 跌幅一度将近2%，有关中国未来对巴西金属需求的忧虑冲击矿产类股和钢铁类股。Bovespa指数收跌1.8%报46,244.07点。MSCI明晟拉美指数 下挫2.32%至2,919.47点。
拉美汇市：多数走软，但在强劲的美国就业数据公布后缩减跌幅
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南非股市：盘中振荡拉锯，收盘几近持平，从当日稍早所及纪录高位回落，投资者消化美国就业数据的影响。指标Top-40绩优股指数 微跌0.07%至43,206.26点，综合指数 亦小幅下跌至47,786.77点，盘中一度触及48,002.23点纪录高位。
南非汇市：南非兰特兑美元在美国就业数据公布后下滑
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印度股市：大盘NSE指数最高上扬2.1%至纪录高位，BSE指数则是连续第二个交易日创纪录高点，因外资大举押注。BSE指数 涨1.9%至21,919.79点，盘中创下21,960.89点纪录新高。NSE指数 涨1.96%至6,526.65点，盘中也创出6,537.80的纪录新高。
印度汇市：印度卢比兑美元接近三个月高位，创下12月初以来最大一周涨幅，因大量外资买盘推升本地股市至纪录高位，不过尾盘卢比仅以微弱涨幅作收。卢比兑美元 收在61.08/09，周四收报61.11/12。周五卢比盘中曾高见60.945，为12月9日以来最高位；全周上涨1.1%，为12月6日止当周以来最大一周涨幅。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.49%，至1,158.870点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.51%，至632.46点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.92%，至36.4695卢布；卢布兑欧元 跌1.01%，至50.5900卢布。(完)
(整理 郑茵 审校 蔡美珍)