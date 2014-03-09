《综述》非武装国际观察团受到鸣枪警告，俄乌对峙进一步激化

约100名俄国士兵在这座基地监视乌克兰部队，一艘俄罗斯船只封锁港口入口，阻止乌克兰士兵乘三艘海军船舰驶出。

“情况很艰难，气氛愈来愈糟。我们去拿粮食时，俄国人威胁我们，拿枪指着我们，”这座基地的乌克兰副指挥官Vadim Filipenko指出。

国际文传电讯社报导，乌克兰国防部一名消息人士表示，正在动员部分军队设备，进行原定的演习。乌克兰兵力仅13万人，根本不是俄罗斯对手。目前为止乌克兰都未采取可能引起反击的行动。

乌克兰边界当局表示，俄罗斯部队也已占领克里米亚东部一处边界岗哨。

美国已经宣布对干涉乌克兰领土主权的个人实施制裁，但尚未公布名单。美国政府扬言实施更全面的制裁措施，孤立俄罗斯经济。

欧盟也在考虑制裁措施，但目前为止态度比较审慎。由于许多欧盟国家依赖俄国天然气，形成一致决议的难度要大得多。

俄罗斯政府表示，乌克兰驻俄罗斯大使已经与俄国副外长举行会谈，把话说清楚。

亲俄的克里米亚领袖Sergei Aksyonov表示，预定一周后举行的入俄公投，将不会停办。他表示，在这么短的时间内举行公投，是为了避免挑起事端。

他向俄罗斯电视台表示，有许多激进派企图在克里米亚制造动乱，由于民众的生命及安全是第一考量，因此决定尽快举行公投。

Aksyonov领导的俄罗斯团结党(Russian Unity)主张脱离乌克兰，在克里米亚最近一次议会选举中，只获得4%选票。10天前俄军控制议会大楼后，Aksyonov便宣布自己成为克里米亚领导人。

克里米亚反对派议员表示，多数议员无法进入被占领的议会大楼，既未参与Aksyonov取得领导地位的表决，也未参与之后宣布克里米亚加入俄罗斯的另一次表决，两次表决结果都是造假。这两次表决都采闭门会议进行。