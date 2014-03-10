日本数据：1月经常帐赤字创纪录高位，因贸易逆差扩大

《路透晚报》--4月19日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议指出，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。
路透东京3月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，1月经常帐赤字创纪录高位，因贸易逆差扩大，侵蚀其国际收支。
日本1月经常帐赤字为1.589万亿日圆(154亿美元)，为1985年以来最高。路透调查分析师的预估中值为赤字1.4万亿日圆。12月赤字为6,386亿日圆。
日圆贬值，加之4月消费税上调前消费支出强劲，推高进口，导致贸易逆差状态持续。福岛核危机后石化燃料需求强劲已然令进口保持在高位。
浏览完整图表，请参看日本财务省网站
(here)(完) (编译 李爽 审校 张荻)
中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议指出，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。