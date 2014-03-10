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货币新闻 | 2014年 3月 10日 星期一 08:10 BJT

日本数据：1月经常帐赤字创纪录高位，因贸易逆差扩大

路透东京3月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，1月经常帐赤字创纪录高位，因贸易逆差扩大，侵蚀其国际收支。

日本1月经常帐赤字为1.589万亿日圆(154亿美元)，为1985年以来最高。路透调查分析师的预估中值为赤字1.4万亿日圆。12月赤字为6,386亿日圆。

日圆贬值，加之4月消费税上调前消费支出强劲，推高进口，导致贸易逆差状态持续。福岛核危机后石化燃料需求强劲已然令进口保持在高位。

浏览完整图表，请参看日本财务省网站

(here)(完) (编译 李爽 审校 张荻)
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