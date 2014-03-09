《路透早报》--3月10日

一周全球重要经济数据和事件预告PDF：

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[今日看点]

经济数据：

--日本2月银行放贷(周日2350GMT)

--日本1月未经季节调整经常账(周日2350GMT)

--日本第四季国内生产总值(GDP)(周日2350GMT)

--日本2月服务业景气判断指数

--法国1月工业生产

--瑞士1月零售销售

--意大利1月工业生产

--欧元区3月Sentix投资者信心指数

--加拿大2月房屋开工年率

重大事件及官员讲话：

--中国全国人大二次会议第三次全体会议

--欧元集团会议。

--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在巴黎参加全球合作中心“货币政策暨银行及全球保护主义兴起”会议

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济情势和货币政策发表演说

--日本央行货币政策会议(至3月11日)。

以下为欧美市场时段(3月7日下午5:00至3月10日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--美国2月就业报告令人欣喜，严寒天气冻不住经济回暖脚步

尽管全国很多地方遭受严寒天气影响，但美国2月就业增长仍大幅加快，淡化了经济突然放缓的忧虑，美国联邦储备理事会(美联储/FED)也有理由继续推进缩减货币刺激规模的计划。

劳工部周五公布，2月非农就业岗位增加17.5万个，1月为增加12.9万个。不过失业率从五年低点6.6%升至6.7%，因就业市场求职者急剧增多。

报告让华尔街投资者欢欣鼓舞。美股股指多数收高，标准普尔500指数 .SPX 收于纪录高位。美元自四个月低点反弹，美国公债价格下跌，指标10年期券收益率触及六周高点。

其它美国数据包括：

* 表格：美国2月非农就业岗位增加17.5万个，失业率为6.7%

* 表格：美国1月贸易逆差扩大至391.0亿美元，略高于市场预估

* 美国数据：1月消费者信贷增加137亿美元，预估为增长140亿美元

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，美国经济“适度有利”的前景还没有好到能令美联储停止提供高度宽松货币政策。他认为，投资者预计联储在2015年中前后升息是合理的。

--中国CPI降至13个月低位证通胀无忧

受春节后食品价格回调及翘尾因素影响，中国2月CPI同比涨幅一如预期地回落，降至逾一年来最低水平。分析师预计，未来通胀仍能维持低位运行，全年无忧并能轻松实现刚公布的3.5%的年度控制目标。

中国国家统计局周日公布，2014年2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%，较前月2.5%明显回落，且为去年1月以来最低位；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%，跌幅较1月的1.6%进一步扩大，为七个月来新低。

--非武装国际观察团受到鸣枪警告，俄乌对峙进一步激化

俄罗斯占领军和被困乌克兰军队之间的对峙进一步激化，欧洲安全与合作组织发言人表示，一支由40名非武装观察人员组成的团队受到鸣枪阻拦，但没有人受伤。这支观察团受到乌克兰政府的邀请，但没有得到克里米亚亲俄政府的许可穿越连接克里米亚半岛的地带。他们之前也两度遇到阻拦，但鸣枪示警还是第一次。

自从克里米亚地区亲俄领导人宣布脱乌入俄，并将在3月16日举行公投，最近两天火爆气氛日益升高。

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--失联马航飞机可能在飞行途中解体--消息人士

高层消息人士周日表示，调查载有239名人员的马来西亚航空失联客机的官员怀疑该飞机可能在飞行途中发生解体，越南方面报导称可能发现飞机残骸。国际刑警组织证实机上两名乘客冒用奥地利和意大利公民的被盗护照，使人怀疑存在劫机可能。

马来西亚军方官员称，失联航班在雷达显示屏上消失之前可能试图返航。马来西亚皇家空军司令Rodzali Daud在新闻发布会上说：“我们调看了雷达记录，发现该班机确实存在掉头返航的可能。“

[市场摘要]: 股市: --美国股市周五多数收高，标普500指数刷新纪录收盘高位，此前美国公布的2月非农就业岗位增幅高于预期，且1月数据被上修。道琼工业指数收升30.83点，或0.19%，至16,452.72点；标准普尔500指数收高1.01点，或0.05%，至1,878.04点；Nasdaq指数下滑15.903点，或0.37%，至4,336.223点。本周，道指攀升0.8%，标普500指数上扬1%，Nasdaq指数上涨0.7%。 --欧股下挫，乌克兰克里米亚紧张局势升级，投资人在周末前寻求避险，以防周末俄罗斯和乌克兰发生冲突。被投资人认为最易受到乌克兰和俄罗斯紧张局势影响的德股DAX指数跌2.01%，报9,350.75点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大跌1.33%，报1,326.70点。英国富时100指数收低1.12%，报6,712.67点；法国CAC-40指数收低1.15%，报4,366.42点。 汇市: --美元攀升，受美国就业增长意外大幅跳升提振，这刺激了足够买盘带动美元从四个月低点反弹。美元指数纽约尾盘报79.710，当日升0.07%。美元兑日圆升0.25%，报103.325日圆，兑欧元变动不大，欧元兑美元稍早触及两年半高位，因迹象显示欧洲央行资产负债表不断萎缩。美元兑加元也上涨，加拿大公布2月就业岗位意外减少。

债市: --美国公债收益率攀升至六周最高，因数据显示，2月美国就业岗位增幅超预期，这可能缓解对经济成长突然放缓的忧虑，使美联储有理由继续推进其缩减购债的计划。指标10年期公债收益率盘中升至1月23日以来最高2.82%，高于数据公布前的2.73%。30年期公债收益率日高为3.745%，数据公布前为3.68%。