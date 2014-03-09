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货币新闻 | 2014年 3月 10日 星期一 07:57 BJT

日本数据:2月银行放款余额较上年同期增长2.2%--央行

路透东京3月10日 - 日本央行周一公布的数据显示，日本主要银行2月放款余额较上年同期增长2.2%。

包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为474.373万亿(兆)日圆(4.59万亿美元)。

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动百分比)：

2月 1月 12月

含信金银行 +2.2 +2.3 +2.3

不含信金银行 +2.4 +2.5 +2.6

浏览完整表格，请点击： (here)(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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