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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 06:33 BJT

《汇市简讯》美元/韩元料从周五低点大幅反弹

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* 美元/韩元开盘料在1067左右，周五晚间NDF交投于1063.4-1068

* 周末公布的中国贸易数据极其疲弱，美元可能初步上探1070

* 乌克兰紧张局势加剧，为周一的避险走势创造了全部条件

* 美元/韩元周五守住了1060，再度证明这是一个强劲支撑位

* 今日可能回到1070上方，因下档再度受到支撑(完)

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(编译 张涛；审校 张荻)
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