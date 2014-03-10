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货币新闻 | 2014年 3月 10日 星期一 13:15 BJT

日本数据：2月服务业景气判断指数降至53.0--内阁府

路透东京3月10日 - 日本内阁府周一公布的调查显示，日本2月服务业景气判断指数降为53.0。

2月服务业景气判断指数从1月的54.7下降。这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员。

调查显示，2月展望指数由前月的49.0降至40.0。

内阁府自2001年8月开始汇整该数据。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
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