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市场报道 | 2014年 3月 10日 星期一 07:02 BJT

《汇市简讯》英镑/美元可能测试区间支撑位

2253GMT

* 2011年高点1.675构成强劲阻力--未能收在该处上方

* 未来几日料测试1.664的近期支撑位

* 在日线明确收于区间以外之前，将以区间交投为主

* 每次失守1.675，持有多头的风险就会增长

* 图表：here@thomsonreuters.com (完)

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