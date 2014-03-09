修正-《综述》德国总理梅克尔敲打普京；俄军加紧控制克里米亚

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(更正：第一段译文有误，应为“德国总理梅克尔”，而非“德国问题梅克尔”)
* 梅克尔称公投非法
* 成千上万的人在克里米亚举行集会互相对抗
* 亲俄的克里米亚领导人希望并入俄罗斯
* 西方警告俄罗斯不要吞并克里米亚
* 俄罗斯军队占领边境哨所
路透塞瓦斯托波尔3月9日 - 德国总理梅克尔周日指责俄罗斯总统普京，称克里米亚计划就加入俄罗斯举行公投是非法的，而且违反乌克兰宪法。
普京为克里米亚亲俄领导人的分离行动进行辩护。俄军占领了另一处边境哨所和一个军用机场，加紧控制克里米亚。
成千上万的人在克里米亚举行集会互相对抗，塞瓦斯托波尔的街头暴力活动重燃。亲俄的活动分子与哥萨克人袭击了一群乌克兰人。
俄军通过不流血方式控制了克里米亚，但在该地区亲俄领导人决定并入俄罗斯之后，紧张局势升级。
白宫表示，乌克兰总理Arseny Yatseniuk周三将与美国总统奥巴马在华盛顿举行会谈，讨论如何和平解决危机。
奥巴马的一名高级国家安全官员表示，如果克里米亚居民在下周公投时决定脱离乌克兰，美国也不会承认俄罗斯吞并克里米亚。
“我们不会承认，多数国家也不会承认，”美国白宫副国家安全顾问布林肯(Tony Blinken)表示。
克里姆林宫称，普京在与梅克尔及英国首相卡梅伦通电话时表示，克里米亚当局采取的行动“基于国际法，旨在保证克里米亚人民的合法利益”。
但德国政府的声明称，公投是非法的，“举行公投将违反乌克兰宪法和国际法。”
在周日的一波电话外交活动中，梅克尔还与土耳其总理通话，双方均认为必须保护乌克兰主权。梅克尔与中国国家主席习近平通话，强调应该通过对话来解决危机。
**边境哨所**
一名边防发言人表示，俄罗斯人在0400GMT左右占领了克里米亚西部的一处乌克兰边境哨所，抓获了哨所内的大约15人。
这位名为Oleh Slobodyan的发言人表示，俄军现已控制了克里米亚的11个边防哨所。
国际文传电讯社援引乌克兰代理国防部长Ihor Tenyukh的话称，乌克兰军队在基地内进行训练，但没有计划派兵去克里米亚。迄今为止，乌克兰避免采取可能激化局势的行动。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
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