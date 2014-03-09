欧洲经济指标预测--3月10日-3月17日****

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月10日当周 3月10日(一) 0745 法国工业生产(较前月) 1月 +0.2% -0.3% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.3% 0900 意大利工业生产(较前月) 1月 +0.4% -0.9% (较上年同期) -0.7% -0.7% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 14.0 13.3 3月11日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 2月 +1.60% +3.90% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 1月 +1.4% -0.9% 经季节调整进口(较前月) +1.3% -0.6% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差177 顺差185 0815 瑞士工业订单 第四季 -- -2.3% 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.8% -0.8% 0930 英国工业生产(较前月) 1月 +0.2% +0.4% (较上年同期) +3.0% +1.8% 制造业产出(较前月) 1月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +3.3% +1.5% 3月12日(三) 0630 法国非农就业 第四季 -- +0.10% 0930 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 1月 逆差27 逆差22 英国全球贸易收支(亿英镑) 1月 逆差86 逆差77.2 1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 +0.5% -0.7% (较上年同期) +1.9% +0.5% 3月13日(四) 0001 英国RICS房价指数 2月 52 53 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.5% -0.6% (较上年同期) +1.0% +0.8% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较上月) 2月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.5% 意大利HICP(较上月) -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.5% +0.5% 3月13日-18日 0700 德国趸售物价(较前月) 2月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.7% 3月14日(五) 0700 德国CPI(较上月) 2月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.2% +1.2% 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 2月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.0% +1.0% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.3% 3月17日当周 3月17日(一) 1000 欧元区通胀率(较前月) 2月终值 -1.1% -1.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% (完)
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
亲爱的客户，您好： 东南亚股市报导5月1日(周一)暂停发送一天，因东南亚金融市场逢公共假期休市。5月2日(周二)将恢复正常。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。