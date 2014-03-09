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市场报道 | 2014年 3月 10日 星期一 07:46 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月10日-3月17日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    3月10日当周
    3月10日(一)
    1215  加拿大房屋开工年率(万户)                            2月        18.5      18.02
    
    3月11日(二)
    1130  美国NFIB小企业信心指数                              2月         --       94.10
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              3月8日当周         --       +0.3%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            3月8日当周         --       +2.7%
    1400  美国批发(趸售)库存                                  1月       +0.4%      +0.3%
              趸售销售                                                  +0.1%      +0.5%
    
    3月12日(三)
    1800 美国联邦预算(亿美元)                                 2月   赤字2,200    赤字104
    
    3月13日(四)
    1230  加拿大产能利用率                                 第四季       82.1%      81.7%
    1230  加拿大新屋价格(较前月)                              1月       +0.1%      +0.1%     
    1230  美国进口价格                                        2月       +0.4%      +0.1%
              出口价格                                                  +0.2%      +0.2%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)                 3月8日当周        33.0       32.3
              四周均值(万人)                                              --       33.65
              续请失业金人数(万人)                     3月1日当周       290.0      290.7
    1230  美国零售销售(较前月)                                2月       +0.2%      -0.4%
              扣除汽车零售销售(较前月)                                  +0.2%       持平
    1400  美国企业库存                                        1月       +0.4%      +0.5% 
    
    3月14日(五)
    1230  美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 2月终值       +0.2%      +0.2%
                             (较上年同期)                               +1.2%      +1.2%
                        核心PPI(较前月)                                 +0.1%      +0.2%
                             (较上年同期)                               +1.4%      +1.3%
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数               3月初值        82.0       81.6 
                             现况指数                                    95.8       95.4
                             预期指数                                    73.0       72.7
    1430  美国ECRI经济领先指标                         3月7日当周         --       133.5 
    
    3月17日当周
    3月17日(一)
    1300  美国整体资本净流动(亿美元)                          1月         --  净流出1196
    1300  外资购买美国公债(亿美元)                            1月         --   净买入179
    1315  美国工业生产(较前月)                                2月       +0.3%      -0.3%        
              制造业产出(较前月)                                        +0.3%      -0.8%      
              产能利用率                                                78.6%      78.5%
    1400  美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数            3月          48         46 
    (完)

        
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾                        
 
 (整理 王翔琼；审校 张涛)
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