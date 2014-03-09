美国与加拿大经济指标预测--3月10日-3月17日****

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 3月10日当周 3月10日(一) 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 18.5 18.02 3月11日(二) 1130 美国NFIB小企业信心指数 2月 -- 94.10 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月8日当周 -- +0.3% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月8日当周 -- +2.7% 1400 美国批发(趸售)库存 1月 +0.4% +0.3% 趸售销售 +0.1% +0.5% 3月12日(三) 1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 赤字2,200 赤字104 3月13日(四) 1230 加拿大产能利用率 第四季 82.1% 81.7% 1230 加拿大新屋价格(较前月) 1月 +0.1% +0.1% 1230 美国进口价格 2月 +0.4% +0.1% 出口价格 +0.2% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月8日当周 33.0 32.3 四周均值(万人) -- 33.65 续请失业金人数(万人) 3月1日当周 290.0 290.7 1230 美国零售销售(较前月) 2月 +0.2% -0.4% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.2% 持平 1400 美国企业库存 1月 +0.4% +0.5% 3月14日(五) 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.2% +1.2% 核心PPI(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.3% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 82.0 81.6 现况指数 95.8 95.4 预期指数 73.0 72.7 1430 美国ECRI经济领先指标 3月7日当周 -- 133.5 3月17日当周 3月17日(一) 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 1月 -- 净流出1196 1300 外资购买美国公债(亿美元) 1月 -- 净买入179 1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.3% -0.3% 制造业产出(较前月) +0.3% -0.8% 产能利用率 78.6% 78.5% 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 3月 48 46 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王翔琼；审校 张涛)
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
亲爱的客户，您好： 东南亚股市报导5月1日(周一)暂停发送一天，因东南亚金融市场逢公共假期休市。5月2日(周二)将恢复正常。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。