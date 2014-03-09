澳新经济指标预测--3月10日-3月17日****

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月10日当周 3月10日(一) 2145 新西兰电子卡零售销售(较上月) 2月 -- -0.5% (较上年同期) -- +6.1% 3月11日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 2月 -- 正4 企业信心指数 -- 正8 3月11-12日 2330 澳洲消费者信心 3月 -- -3.0% 3月12日(三) 0030 澳洲房屋融资 1月 -0.5% -1.9% 投资性房屋融资 -- +2.9% 2000 新西兰央行利率决定 -- 2.75% 2.50% 2145 新西兰食品价格指数 2月 -- +1.2% 3月13日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 2月 增加1.8 减少0.37 全职就业人数(万人) -- 减少0.71 就业参与率 64.5% 64.5% 失业率 6.0% 6.0% 3月14日(五) 暂无经济数据公布。 3月16日(日) 2100 新西兰Westpac消费者信心指数 第一季 -- 120.1 3月17日当周 3月17日(一) 暂无经济数据公布。 (完)
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亲爱的客户，您好： 东南亚股市报导5月1日(周一)暂停发送一天，因东南亚金融市场逢公共假期休市。5月2日(周二)将恢复正常。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。