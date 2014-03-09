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货币新闻 | 2014年 3月 10日 星期一 07:53 BJT

中国经济：一季度GDP料增长7.5%左右，CPI上涨2.4%左右--国家信息中心

路透上海3月10日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告预计，一季度中国国内生产总值（GDP）增长7.5%左右，居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.4%左右。

报告指出，进入2014年，发达国家经济复苏继续巩固，新兴经济体增长有所放慢，全球经济总体上进一步改善。2013年中国经济稳中有进的发展态势和积极因素会继续发挥作用，经济体制改革也将为经济发展注入新动力，宏观经济将保持平稳增长态势。

与此同时，产能过剩问题、财政金融潜在风险、房地产市场分化等矛盾和问题继续积累，经济仍存在下行压力，2014年一季度国内生产总值将稳中趋缓。

报告建议，政府应继续保持稳健的货币政策和积极的财政政策，以城镇化为抓手扩大内需潜力，加快国有企业、要素市场、财税等领域的改革，夯实使宏观调控政策更好发挥作用的微观经济基础。

在正在召开的全国两会发布的政府工作报告设定的今年GDP增长目标为7.5%左右,CPI控制目标为3.5%左右。去年全年GDP实际增长值为7.7%，CPI上涨2.6%。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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