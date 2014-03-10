《独家新闻》沃达丰就收购西班牙有线电视集团Ono达成初步协议

《路透晚报》--4月19日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议指出，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。
路透马德里3月7日 - 两名知情人士周五表示，英国沃达丰电信集团 在提高出价后，已就收购西班牙有线电视集团Ono达成初步协议。
由私募股权基金所投资的Ono，营运项目为固线和行动电话、电视及网路服务。该公司在2月回绝了沃达丰的出价，并决定推进首次公开发行(IPO)计划，IPO对包含债务在内的公司估值为70亿欧元(96亿美元)。
消息人士称，沃达丰的出价必须大幅高于该估值，才能说服Ono和其私募股权股东放弃上市计划。
“股东和(沃达丰执行长)Vittorio Colao昨天举行了会议，尽职调查将在本周末展开，以使出价具有约束力，”一消息人士称。
另一名消息人士指出，Ono的私募股权股东在会议上向沃达丰表示，必须在3月13日前完成出价程序，否则届时Ono将正式执行在马德里挂牌上市的计划。
Ono和沃达丰均拒绝置评。
Ono的有线电视网络客户有190万，涵盖西班牙70%的地区，或占1,600万家庭中的720万户。
对沃达丰而言，收购Ono将是其两年内在欧洲的第三笔宽频固网收购案。该交易旨在改善其网络，并提振其欧洲业务。沃达丰此前以1,300亿美元出售了美国分支。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议指出，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团