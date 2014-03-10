《独家新闻》沃达丰就收购西班牙有线电视集团Ono达成初步协议

路透马德里3月7日 - 两名知情人士周五表示，英国沃达丰电信集团 在提高出价后，已就收购西班牙有线电视集团Ono达成初步协议。

由私募股权基金所投资的Ono，营运项目为固线和行动电话、电视及网路服务。该公司在2月回绝了沃达丰的出价，并决定推进首次公开发行(IPO)计划，IPO对包含债务在内的公司估值为70亿欧元(96亿美元)。

消息人士称，沃达丰的出价必须大幅高于该估值，才能说服Ono和其私募股权股东放弃上市计划。

“股东和(沃达丰执行长)Vittorio Colao昨天举行了会议，尽职调查将在本周末展开，以使出价具有约束力，”一消息人士称。

另一名消息人士指出，Ono的私募股权股东在会议上向沃达丰表示，必须在3月13日前完成出价程序，否则届时Ono将正式执行在马德里挂牌上市的计划。

Ono和沃达丰均拒绝置评。

Ono的有线电视网络客户有190万，涵盖西班牙70%的地区，或占1,600万家庭中的720万户。

对沃达丰而言，收购Ono将是其两年内在欧洲的第三笔宽频固网收购案。该交易旨在改善其网络，并提振其欧洲业务。沃达丰此前以1,300亿美元出售了美国分支。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)