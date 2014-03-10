航空产业：波音称生产中的787飞机机翼出现裂痕

路透纽约3月7日 - 波音(Boeing) 周五表示，发现仍在生产中的40架787“梦想客机”(Dreamliner)机翼存在“细微裂痕”，这种情况可能导致部分飞机推迟交货，但该公司不会改变2014年的交付计划。

波音公司称机翼制造商三菱重工业 向其通报了该问题。该问题是在制造工艺变动后出现的。

裂痕位于787飞机翼肋的抗剪带上，需要一到两周时间进行检查和修理。