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市场报道 | 2014年 3月 10日 星期一 08:16 BJT

欧洲金融：欧盟防范利率操纵的法律草案将留待下届欧洲议会表决

路透布鲁塞尔/伦敦3月7日 - 欧洲议会经济与货币事务委员会主席鲍尔斯周五对路透表示，欧洲议会将不会在5月前就欧盟防范利率操纵的法律草案投票表决。

这份草案于去年提出，之前发现银行有操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的行为。

鲍尔斯表示，“左派想把所有大宗商品包含在法律之内，右派则想把所有大宗商品排除在外，所以目前一致认为该法律草案应留给下届议会定夺。”

欧洲议会将于5月进行选举。(完) (编译 王翔琼；审校 张荻)
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