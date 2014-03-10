欧洲金融：欧盟防范利率操纵的法律草案将留待下届欧洲议会表决

《路透晚报》--4月19日日间新闻摘要（中港台）

中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议指出，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。