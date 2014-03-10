欧洲金融：欧盟防范利率操纵的法律草案将留待下届欧洲议会表决

《路透晚报》--4月19日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议指出，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。
路透布鲁塞尔/伦敦3月7日 - 欧洲议会经济与货币事务委员会主席鲍尔斯周五对路透表示，欧洲议会将不会在5月前就欧盟防范利率操纵的法律草案投票表决。
这份草案于去年提出，之前发现银行有操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的行为。
鲍尔斯表示，“左派想把所有大宗商品包含在法律之内，右派则想把所有大宗商品排除在外，所以目前一致认为该法律草案应留给下届议会定夺。”
欧洲议会将于5月进行选举。(完) (编译 王翔琼；审校 张荻)
中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议指出，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团