更新版 1-中国经济：一季度GDP料增长7.5%左右，CPI上涨2.4%左右--国家信息中心

* 料一季度GDP增长7.5%左右，CPI涨2.4%左右

* 一季度固定资产投资增速将小幅回落

* 以城镇化为抓手促内需，适度灵活运用稳健的货币政策 (新增更多细节)

路透上海3月10日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告预计，一季度中国国内生产总值（GDP）增长7.5%左右，居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.4%左右。

周一刊登在中国证券报的报告还预计，一季度城镇固定资产投资增长为18.6%，较去年全年的19.6%下降，较去年同期的增幅亦放缓2.3个百分点；一季度社会消费品零售总额预计增长13.3%；出口和进口值分别增长8.1%和8.5%。

报告指出，进入2014年，发达国家经济复苏继续巩固，新兴经济体增长有所放慢，全球经济总体上进一步改善。2013年中国经济稳中有进的发展态势和积极因素会继续发挥作用，经济体制改革也将为经济发展注入新动力，宏观经济将保持平稳增长态势。

与此同时，产能过剩问题、财政金融潜在风险、房地产市场分化等矛盾和问题继续积累，经济仍存在下行压力，2014年一季度固定资产投资将小幅回落，消费需求将保持基本稳定，出口需求将温和回升，国内生产总值将稳中趋缓，

在正在召开的全国两会发布的政府工作报告设定的今年GDP增长目标为7.5%左右,CPI控制目标为3.5%左右。去年全年GDP实际增长值为7.7%，CPI上涨2.6%。

周末出炉的中国数据显示，1-2月贸易顺差88.9亿美元，同比收窄79.1%。1-2月CPI平均上涨2.2%。

报告建议，政府应继续保持稳健的货币政策和积极的财政政策，以城镇化为抓手扩大内需潜力，加快国有企业、要素市场、财税等领域的改革，夯实使宏观调控政策更好发挥作用的微观经济基础。

报告指出，要以城镇化为抓手释放内需巨大潜力，引导民间资本和外资积极参与城镇化建设；借助高铁发展契机，推动城镇化，带动有效需求增长；改革相关制度，释放消费需求，可以将市民福利与户籍制度适当脱钩，彻底清理对农民工进城务工的各种限制等。

在化解地方政府性债务风险方面，报告建议，要把地方政府性债务分门别类纳入全口径预算管理，严格政府举债程序；制定统一标准将地方政府融资平台严格限制在基础设施建设等领域；建立地方政府债券发行制度，允许地方政府合理举债；建立有效的偿债机制，地方政府应通过出售、转让或证券化国有资产偿还债务；加强监管，规范银行表外业务等。

**适度灵活运用稳健的货币政策**

报告建议应适度灵活运用稳健的货币政策。第一是加强短期流动性调节，保证货币市场利率平稳运行，隔夜拆借利率稳定在3%左右。通过密切监测跨境资金流动来把握外汇占款增长情况，根据银行体系短期流动性供求形势，灵活运用公开市场操作常规流动性调节工具维持市场流动性合理适度，必要时可适度下调存款准备金率，以确保银行体系流动性稳定、充裕。在流动性出现异常波动时，灵活运用SLO和SLF工具实现有选择的“定向放松”。

其二是积极引导商业银行降低信贷资金成本。考虑到贷款利率管制完全放开时间尚短，原有的贷款基准利率对商业银行仍具有一定指导意义，仍可通过调降贷款基准利率的方式来引导商业银行降低贷款利率。通过引导贷款基础利率以及对商业银行进行道义劝告和考核激励，来推动其合理确定资金价格，适度降低信贷资金成本。 其三是有序推进金融改革和金融创新，要重视利率市场化推进中商业银行资产负债结构问题，重视“余额宝”等互联网金融和非银行“理财业务”等影子银行对商业银行存款“抽血”的影响。

在财政政策方面，报告认为应加快盘活财政资金存量，合理调整使用方向，可重点用于应急和民生领域，应继续加大对城乡基础设施等经济社会发展薄弱环节的投入；进一步调整财政支出结构，着力推进短板基础设施建设。