《中国报摘》--中国证券报3月10日

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
* 头版头条:
--中国证监会主席肖钢在两会期间表示，对A股纳入MSCI新兴市场指数工作、证券法修改、转板机制研究等,证监会都正在积极推动中。他并称，证监会内设机构调整成立大机构部,即将原有机构部、基金部、负责期货公司监管的期货二部合并为机构部，以更好行使监管职能。
* 其他:
--深圳证券交易所总经理宋丽萍在两会期间表示，创业板再融资和退市制度是由证监会组织、深交所参与制定的，目前已基本完成，会很快推出。
--广东省政府、中国人民保险集团、中国建设银行日前签署《广东（人保）粤东西北振兴发展股权基金合作框架协议》、《广东交通150亿元融资合作框架协议》，两项合作涉及总金额达271亿元人民币。
--大连商品交易所与新加坡交易所周五在新加坡签署合作谅解备忘录，以建立全面深入合作伙伴关系，推动两所全球发展战略。
--保利地产 2月销售简报显示，当月实现签约金额77.31亿元，同比下降 8.38%。1-2 月，公司实现签约面积158.86万平方米，同比下降10.03%。
--五粮液 业绩快报显示，公司2013年营业总收入247.17亿元，同比下降9.13%； 归属于上市公司股东的净利润79.73亿元，同比下降19.75%； 基本每股收益2.10元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。