《中国报摘》--中国证券报3月10日

* 头版头条:

--中国证监会主席肖钢在两会期间表示，对A股纳入MSCI新兴市场指数工作、证券法修改、转板机制研究等,证监会都正在积极推动中。他并称，证监会内设机构调整成立大机构部,即将原有机构部、基金部、负责期货公司监管的期货二部合并为机构部，以更好行使监管职能。

* 其他:

--深圳证券交易所总经理宋丽萍在两会期间表示，创业板再融资和退市制度是由证监会组织、深交所参与制定的，目前已基本完成，会很快推出。

--广东省政府、中国人民保险集团、中国建设银行日前签署《广东（人保）粤东西北振兴发展股权基金合作框架协议》、《广东交通150亿元融资合作框架协议》，两项合作涉及总金额达271亿元人民币。

--大连商品交易所与新加坡交易所周五在新加坡签署合作谅解备忘录，以建立全面深入合作伙伴关系，推动两所全球发展战略。

--保利地产 2月销售简报显示，当月实现签约金额77.31亿元，同比下降 8.38%。1-2 月，公司实现签约面积158.86万平方米，同比下降10.03%。