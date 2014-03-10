《香港报摘》--经济日报3月10日

* 要闻版头条：

--内地2月份经济数据继续走弱，居民消费价格指数（CPI）回落至按年增长2%，是13个月低位；数据反映内地需求萎缩，经济增速下行压力增大。

* 其他：

--人民币滙价在过往三周曾跌1.4%，滙丰 香港区总裁冯婉眉表示，人民币滙价改革已进入第三阶段，下行波动的幅度和密度将较以前大，并逐渐成为常态，有利推进人民币国际化。

--两新股押后上市计划，未让市场陷入死寂。消息指，经营太空棉枕头和床褥用品的盛诺集团（Sinomax Group）拟于月底前上市，集资1亿美元。

--沉寂近一个月的人民币定存高息优惠，近日又再升温，最新加入战团的是恒生 ，再延续早前的优惠。 暂全城最高息客户若于网上以港元兑换两万元人民币，即可享一周6.38厘年息。

--雷士照明 发盈喜，预期截至2013年12月底止年度公司的利润相比2012年同期将会出现显着增长，增幅达约27倍。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。