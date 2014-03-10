《香港报摘》--经济日报3月10日

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
* 要闻版头条：
--内地2月份经济数据继续走弱，居民消费价格指数（CPI）回落至按年增长2%，是13个月低位；数据反映内地需求萎缩，经济增速下行压力增大。
* 其他：
--人民币滙价在过往三周曾跌1.4%，滙丰 香港区总裁冯婉眉表示，人民币滙价改革已进入第三阶段，下行波动的幅度和密度将较以前大，并逐渐成为常态，有利推进人民币国际化。
--两新股押后上市计划，未让市场陷入死寂。消息指，经营太空棉枕头和床褥用品的盛诺集团（Sinomax Group）拟于月底前上市，集资1亿美元。
--沉寂近一个月的人民币定存高息优惠，近日又再升温，最新加入战团的是恒生 ，再延续早前的优惠。 暂全城最高息客户若于网上以港元兑换两万元人民币，即可享一周6.38厘年息。
--雷士照明 发盈喜，预期截至2013年12月底止年度公司的利润相比2012年同期将会出现显着增长，增幅达约27倍。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 黄凯)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。