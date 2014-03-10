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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 08:50 BJT

更新版-《中国人大和政协十二届二次会议日程表》（3月10日-13日）

(增加周二的记者会)

3/10（一）

15:00 全国人大二次会议第三次全体会议

最高人民法院院长周强作最高人民法院工作报告

最高人民检察院检察长曹建明作最高人民检察院工作报告

3/11（二）

09:00 中国央行行长周小川、银监会主席尚福林、证监会主席肖钢、保监会主席项俊波、国家外管局局长易纲就“金融改革与发展”答记者问

3/12（三）

09:00 全国政协十二届二次会议闭幕

3/13（四）

09:00 全国人大十二届二次会议闭幕会

闭幕后国务院总理李克强答中外记者答

注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完) here (发稿 黄凯)
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