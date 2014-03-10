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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 08:46 BJT

《中国重要政经日程》--3月10日

============================今日重要政经日程=======================

3/10（一）

--15:00 全国人大二次会议第三次全体会议

最高人民法院院长周强作最高人民法院工作报告。

最高人民检察院检察长曹建明作最高人民检察院工作报告。

============================近期重要政经日程=======================

3/12（三）

--09:00 全国政协十二届二次会议闭幕

3/13（四）

--09:00 全国人大十二届二次会议闭幕会，闭幕后国务院总理李克强答中外记者答

3/22（六）

--第15届中国发展高层论坛在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“全面深化改革的中国”（至24日）。

4/11（五）

--2014中国(义乌)世界电子商务大会在北京举办。

5/15（四）

--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。

6月19日（四）

--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 李贺)
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