《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月10日

*工商时报：

-- 金管会展开台股留钱大作战，准备引3-4兆(万亿)台币寿险资金〞钱进台股〞，近期将启动第一步骤。据悉，金管会主委曾铭宗已指示保险局，尽速研议调整保险业资本适足率（RBC）计算时的台股风险系数，以增加寿险业投资台股比重，如可由现行7-8%提高至满额的35%，可增资金动能上看3-4兆台币。

--国发会正积极研拟创新创业构想行动计画，预计3月下旬提报国发会委员会议讨论。据了解，国发会有意仿英国伦敦Tech City，拟在双北市寻找现成的公有建物作示范地点，设立创业家天堂的创业群聚园区。

--美国智库布鲁金斯研究院(Brookings)指出，台湾加入TPP(跨太平洋伙伴关系)，不只是台湾获利，更重要的是，由于台湾具有两岸经合协议(ECFA)优势，可成为TPP成员前进中国大陆的跳板，台湾亦可因此成为亚太金融中心，促使财务谘询、工程服务等产业，走向世界级舞台。

--双引擎公公并评估启动。兆丰金 与第一金 两大公公并种籽部队正式启动评估作业，并提出初步规划方向；兆丰金将提出合并第一金、合库金 、华南金 等三大潜在组合评估；第一金则将以资产规模逾4兆(万亿)为目标，并拟提出两阶段并购计画。

--兆丰金已初步完成释股台企银 规划，将在本月中赴金管会报告，并拍定最后方案，除了盘后公开标售及伺机引进台企银的策略性投资人，为求释股作业加速，兆丰金拟再将发行交换债的方式纳入评估。

*经济日报：

--立法院本周掀起热战，核四、两岸服贸协议与自由经济示范区三大案将成蓝绿攻防重点。据了解，蓝营今天将召开党团大会，目标是夺回服贸审查主导权；经济部与国发会将密切关注，立院最新热战变化，是否累及核四与示范区条例推动进度。

--施行将近三年，特种货物及劳务税(奢侈税)今日战火重启，行政院简易修正版将与立委提案的七大版本对战。财政部认为，奢侈税已达到遏制房价飙升的目的，在现有基础下小幅修正较为可行。

--经济部长张家祝今天经济委员会作业务报告，将产业转型升级列为今年重点施政，规划从传统产业、主力产业和新兴产业三路并进，以务实行动拉高产业附加价值率。

--台湾高铁公司财务问题愈来愈严峻，交通部积极运作立委，希望于本会期协助完成修改奖励民间参与交通建设条例(奖参条例)，订定强制接管的处理条款。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。