中国企业：互联网巨头腾讯入股网上商城京东，将占IPO前15%股份

《路透晚报》--4月19日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议指出，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。
路透香港3月10日 - 中国互联网巨头腾讯控股 周一公告，与中国大型互联网零售企业--京东(JD.com)签署战略合作协议，腾讯同意通过旗下全资附属公司向京东认购3.517亿股普通股，认购完成后占京东上市前在外流通的普通股15%。
腾讯周一公告称，于股份认购协议交割时，将向京东支付或促使其一家附属公司向京东支付2.147亿美元。
公告并称，双方签署战略合作协议，该协议规定了腾讯与京东在电商业务方面的总体战略合作框架。
此外，腾讯、京东及买方亦签署了首次公开发行股份（IPO）认购协议，即京东IPO完成时，腾讯通过买方认购相关数目的京东普通股，且在考虑就IPO行使任何超额配售选择权的情况下，占上市后在外流通的京东普通股的5%。
公告并称，腾讯与京东亦签署了认购期权协议，腾讯授予京东收购上海易迅保留权益的认购期权。
路透上月报导称，腾讯控股正在与中国大型互联网零售企业--京东商城(JD.com)洽商，合并双方电子商务业务。
京东在开曼群岛注册成立，目前是中国最大的网络直接销售 公司，目前拟进行IPO，并已向美国证券交易委员会提交了申请。
腾讯股价周五收低4.5%。（完）
(记者 赵红梅；审校 黄凯)
中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议指出，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。