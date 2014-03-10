版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 08:51 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月10日-3月17日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期   时间   国家    规模      发行细节
 3/10   1350   法国              国库券(BTF)
 3/11          美国              三年期公债
 3/11          英国              传统型公债新债标售
 3/12          德国    40亿欧元  两年期联邦债券
 3/12          美国              10年期公债
 3/12          意大利            国库券
 3/12          日本              提高流动性标债
 3/13          意大利            中长期债
 3/13          英国              2019年到期的通胀保值公
                                 债
 3/13          美国              30年期公债
                                 
 3/13          日本              三个月期贴现国库券
 3/14          日本              五年期公债
 3/17   1350   法国              国库券(BTF)
                                 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>

 (编译 王翔琼；审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐