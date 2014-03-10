《全球主要国家债券发行预告》--3月10日-3月17日

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 3/10 1350 法国 国库券(BTF) 3/11 美国 三年期公债 3/11 英国 传统型公债新债标售 3/12 德国 40亿欧元 两年期联邦债券 3/12 美国 10年期公债 3/12 意大利 国库券 3/12 日本 提高流动性标债 3/13 意大利 中长期债 3/13 英国 2019年到期的通胀保值公 债 3/13 美国 30年期公债 3/13 日本 三个月期贴现国库券 3/14 日本 五年期公债 3/17 1350 法国 国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 王翔琼；审校 郑茵)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。