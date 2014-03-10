中国经济：不能在改革声浪中把国有资产变成谋取暴利的机会--主席

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透北京3月10日 - 中国国家主席习近平表示，发展混合所有制经济，基本政策已明确，不能在一片改革声浪中把国有资产变成谋取暴利的机会。
新华网援引他在参加安徽代表团审议时的讲话时指出，要吸取过去国企改革经验和教训，关键是细则，成败也在细则，改革关键是公开透明。
上周五政协工商联的小组讨论会上，来自不同领域的民营企业家也纷纷表达了对支持中小微及民企的政策落地程度究竟有多大的担忧，以及诸多的改革举措是否会流于形式 。
根据三中全会深化改革方案，明确提出鼓励非公有制企业参与国有企业改革，鼓励发展非公有资本控股的混合所有制企业，鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。