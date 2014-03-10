中国经济：不能在改革声浪中把国有资产变成谋取暴利的机会--主席

路透北京3月10日 - 中国国家主席习近平表示，发展混合所有制经济，基本政策已明确，不能在一片改革声浪中把国有资产变成谋取暴利的机会。

新华网援引他在参加安徽代表团审议时的讲话时指出，要吸取过去国企改革经验和教训，关键是细则，成败也在细则，改革关键是公开透明。

上周五政协工商联的小组讨论会上，来自不同领域的民营企业家也纷纷表达了对支持中小微及民企的政策落地程度究竟有多大的担忧，以及诸多的改革举措是否会流于形式 。