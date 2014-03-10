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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 08:46 BJT

《台湾重要政经日程》--3月10日

===================今日重要政经消息=============================

3/10(一)

--09:00 立法院经济委员会邀请经济部长报告并备询。

--14:00 复华投信人民币短期收益基金记者会。

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3/12(三)

--14:00 理柏基金奖颁奖典礼。 *--09:00 立法院联席会议首度审查两岸服贸协议。 *--09:00 金管会主委赴立法院业务报告。

3/18(二)

--14:00 国泰金控 投资人说明会。

3/20(四)

--16:00 经济部公布2月外销订单金额年变动率，上月为年减2.8%。

3/24(一)

--8:30 主计总处公布2月份季调失业率，上月为4.07%。

--16:00 经济部公布2月工业生产指数，上月为年减1.78%。

3/25(二)

--16:10 央行公布2月份M2年增率，上月为年增5.97%。

3/26(三)

--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。

3/27(四)

--央行召开第一季全体理监事会议。

4/3(四)

--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,179.78亿美元。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

4/7(一)

--08:30 3月消费者物价指数年率，2月为年减0.05%。

5/20(二)

--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支。去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。

6/2(一)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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