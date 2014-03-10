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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 08:47 BJT

《汇市简讯》英镑/美元受英国商会乐观预期支撑

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* 亚洲早盘在25个点的窄幅区间内波动，英国商会对经济的看法乐观

* 一系列稳健数据与乐观预期为英镑提供支撑

* 5、10和20日移动均线上升，波动林格区间收缩，动能指标呈中性

* 当前局面预示进一步整理，1.6806的波林格上档料构成阻力

* 海外区间1.6706/1.6787端点分别是初步支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/cuz47v(完)

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