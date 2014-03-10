《新兴市场重要经济事件预告》--3月10日-3月17日

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月10日(一)
暂无重要经济事件。
3月11日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行货币政策会议，议程不包括利率决议。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长、代理首席经济学家玉木林太郎公布G7国家及中国的近期展望(1200)。
3月12日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
3月13日(四)
雅加达--印尼央行召开管理委员会会议。
约翰内斯堡--南非央行总裁马库斯(Gill Marcus)在央行全球论坛讲话(1600)。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
利马--秘鲁央行召开货币政策会议。
3月14日(五)
暂无重要经济事件。
3月17日(一)
日内瓦--非洲CEO论坛(至3月19日)。发言者包括尼日利亚央行副总裁Kingsley Moghalu、非洲开发银行总裁Donald Kaberuka、中部非洲国家银行(BEAC)总裁Lucas Abaga Nchama、及毛里求斯财政部长Xavier-Luc Duval。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 王兴亚；审校 张荻)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。