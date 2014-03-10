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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 09:03 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月10日-3月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月10日(一)

暂无重要经济事件。

3月11日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行货币政策会议，议程不包括利率决议。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长、代理首席经济学家玉木林太郎公布G7国家及中国的近期展望(1200)。

3月12日(三)

萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议。

曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。

3月13日(四)

雅加达--印尼央行召开管理委员会会议。

约翰内斯堡--南非央行总裁马库斯(Gill Marcus)在央行全球论坛讲话(1600)。

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。

利马--秘鲁央行召开货币政策会议。

3月14日(五)

暂无重要经济事件。

3月17日(一)

日内瓦--非洲CEO论坛(至3月19日)。发言者包括尼日利亚央行副总裁Kingsley Moghalu、非洲开发银行总裁Donald Kaberuka、中部非洲国家银行(BEAC)总裁Lucas Abaga Nchama、及毛里求斯财政部长Xavier-Luc Duval。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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(编译 王兴亚；审校 张荻)
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