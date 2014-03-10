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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 08:53 BJT

全球金市：金价连续第二日下跌，美国经济成长的乐观情绪造成打压

尽管全国很多地方遭受严寒天气影响，但美国2月就业增长仍大幅加快，淡化了经济突然放缓的忧虑，美国联邦储备理事会(美联储)也有理由继续推进缩减货币刺激规模的计划。

中国春节因素导致年初出口大起大落，2月数据一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定。分析人士认为，随着假期因素消失，出口增速将恢复正常，外贸前景偏谨慎乐观。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周五黄金持仓量增加1.5吨至805.20吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/孙茉莉; 审校 王兴亚/张荻)
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