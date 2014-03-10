马航事件：FBI未参与调查，美国其他机构代表周一抵达马国

路透纽约3月9日 - 美国一名资深执法官员表示，美国联邦调查局(FBI)并未派员前往吉隆坡，协助调查马来西亚航空 一架客机周六失踪的事件；但美国其他机构及飞机制造商波音 的代表预计将于周一抵达吉隆坡。

载有239名乘客与机组人员的MH370班机突然消失，尽管没有发现残骸，但机上人员可能均已遇难。飞机型号是波音777-200ER。

另一名匿名官员指出，马来西亚迄今并未请求FBI或美国国土安全部的协助，而这些机构亦未派员调查。

这名官员表示，FBI及其他美国执法机构表示愿意提供帮助，他们拥有可协助调查的取证及分析工具，以及调查犯罪的专业技术。