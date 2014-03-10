马航事件：FBI未参与调查，美国其他机构代表周一抵达马国

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透纽约3月9日 - 美国一名资深执法官员表示，美国联邦调查局(FBI)并未派员前往吉隆坡，协助调查马来西亚航空 一架客机周六失踪的事件；但美国其他机构及飞机制造商波音 的代表预计将于周一抵达吉隆坡。
载有239名乘客与机组人员的MH370班机突然消失，尽管没有发现残骸，但机上人员可能均已遇难。飞机型号是波音777-200ER。
另一名匿名官员指出，马来西亚迄今并未请求FBI或美国国土安全部的协助，而这些机构亦未派员调查。
这名官员表示，FBI及其他美国执法机构表示愿意提供帮助，他们拥有可协助调查的取证及分析工具，以及调查犯罪的专业技术。
由于仍未确定任何残骸的落点，这起飞机失事事件的管辖权尚未确定，亦无政府或机构正式负责调查。
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。