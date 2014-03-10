《中国报摘》--其他报纸重要消息3月10日

**上海证券报**

--记者在两会期间获悉，中国的自贸区试点短期内暂不会新增试点，须待上海总结出第一批可复制可推广的经验。首批可复制可推广经验的形成时间大约是上海自贸区挂牌一周年左右。

**证券时报**

--证监会最新数据显示，上周有两家公司首次公开募股（IPO）申请终止审查，初审排队企业已连续13周零申报。

--环保部副部长吴晓青在两会期间表示，预计“十二五”期间，全社会环保投入将超过5万亿元人民币。“大气污染防治行动计划”实施之后，环保部预测全社会的投入要超过1.7万亿元。

--证券时报记者获悉，排队等待IPO的国泰君安为摆脱“一参一控”的束缚，正在密谈拟收购属同一实际控制人的上海证券，以便尽快实现上市。

**人民日报**

--商务部电子商务司副司长张佩东在与网友交流时表示，据测算，2013年中国电子商务总交易额超过10万亿元，5年来翻了两番。

**第一财经日报**

--全国人大常委会法工委副主任阚珂在两会答记者问时表示，房地产税已由全国人大相关工作部门和国务院相关机构共同起草，条件成熟时会依法提请审议。

--京东商城日前推出面向消费用户个人的类余额宝理财产品“小金库”，与阿里巴巴余额宝、微信理财通形成正面竞争。(完)