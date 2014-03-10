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货币新闻 | 2014年 3月 10日 星期一 09:06 BJT

突发事件：墨西哥瓦哈卡发生规模6.0地震

路透3月9日 - 美国地质调查局(USGS)周日称，墨西哥西南部瓦哈卡(Oaxaca)州发生规模6.0地震。

USGS表示，这起地震震央位在瓦哈卡州西北方16公里的Pinotepa Nacional，地震深度22公里。

第一时间并未接获损伤报告。(完) (编译 张若琪 审校 孙茉莉)
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