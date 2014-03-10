《全球重要经济事件一览表》--3月10日-3月17日

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长兼代理首席经济学家Rintaro Tamaki将报告七国集团(G7)和中国的短期前景(1200)。

法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特参加欧洲央行及其观察家会议，在主题为“当前央行沟通存在的问题和挑战”的辩论会上发言(0800)；欧洲央行执委科尔在主题为“当前欧元区执行货币政策面临的挑战”的辩论会上发言(1000)。