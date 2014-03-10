《香港报摘》--信报3月10日

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
* 要闻版头条：
--内地互联网金融产品迅速崛起，银行存款大举搬家，令本来已经十分激烈的存款争夺战更趋白热化。主管东亚银行 中国业务的副行政总裁李民斌指出，由去年第四季至今年首季，内地存款成本确见上升，压力主要源于去年发生“钱荒”，加上监管要求愈趋严格。
* 其他：
--金发局主席史美伦表示，冀今年金发局再有起码三、四份报告出炉，主题除了有关新股方面外，她也期待业界在人民币产品发展上提出更多意见，以推进人民币国际化迈步向前。
--领汇 获股东批准北上发展，管理层更希望今年内可落实首宗收购项目。领汇投资总监陈淑娴透露，首个项目将倾向已经有租金收入及新落成的项目，并以珠三角为主。
--协同通信集团 宣布，与中国电信 母公司旗下中电信卫星，签署了卫星通信产业联盟战略合作备忘录。
--招商局置地 宣布，去年经审核的收益达69.3亿元人民币，按年上升59%；期内毛利率为40%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 张喜良)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。