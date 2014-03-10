《香港报摘》--信报3月10日

* 要闻版头条：

--内地互联网金融产品迅速崛起，银行存款大举搬家，令本来已经十分激烈的存款争夺战更趋白热化。主管东亚银行 中国业务的副行政总裁李民斌指出，由去年第四季至今年首季，内地存款成本确见上升，压力主要源于去年发生“钱荒”，加上监管要求愈趋严格。

* 其他：

--金发局主席史美伦表示，冀今年金发局再有起码三、四份报告出炉，主题除了有关新股方面外，她也期待业界在人民币产品发展上提出更多意见，以推进人民币国际化迈步向前。

--领汇 获股东批准北上发展，管理层更希望今年内可落实首宗收购项目。领汇投资总监陈淑娴透露，首个项目将倾向已经有租金收入及新落成的项目，并以珠三角为主。

--协同通信集团 宣布，与中国电信 母公司旗下中电信卫星，签署了卫星通信产业联盟战略合作备忘录。

--招商局置地 宣布，去年经审核的收益达69.3亿元人民币，按年上升59%；期内毛利率为40%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。