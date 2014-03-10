《路透晚报》--3月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：不能在改革声浪中把国有资产变成谋取暴利的机会--主席

中国国家主席习近平表示，发展混合所有制经济，基本政策已明确，不能在一片改革声浪中把国有资产变成谋取暴利的机会。

--中美关系：中美首脑通话，愿共同打击各种形式的恐怖主义

中国国家主席习近平周一与美国总统奥巴马通电话，称愿同美方共同打击各种形式的恐怖主义；并表示，乌克兰问题要坚持通过政治和外交途径解决危机，中方对一切有助于乌克兰局势缓和的建议和方案持开放态度。

---《两会经济焦点》改革元年期待多，政策如何“落地”让人忧

虽然对2014年中国的改革元年充满期待，但在北京参加两会的诸多民营企业家们却纷纷表达了对支持中小微及民企的政策落地程度究竟有多大的担忧，以及诸多的改革举措是否会流于形式。

--《焦点》中国CPI降至13个月低位证通胀无忧，PPI连跌两年凸显经济下行压力

受春节后食品价格回调及翘尾因素影响，中国2月CPI同比涨幅一如预期地回落，降至逾一年来最低水平。分析师预计，未来通胀仍能维持低位运行，全年无忧并能轻松实现刚公布的3.5%的年度控制目标。

--《焦点》春节因素致年初出口大起大落，人民币预期可能进一步分化

中国春节因素导致年初出口大起大落，2月数据一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定。分析人士认为，随着假期因素消失，出口增速将恢复正常，外贸前景偏谨慎乐观。

--《即时观点》中国2月新增贷款低于预期，表外融资亦现明显萎缩

中国人民银行周一公布数据显示，2014年2月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%，略高于路透的调查中值13.2%；2月新增人民币贷款6,445亿元，低于路透调查中值7,160亿元。

--中国金融：利率市场化初期利率易走高，刚性兑付规则应打破--周小川

中国央行行长周小川称，利率市场化初期容易导致利率走高，这种短期痛苦不能免除。而信托业界存在的刚性兑付规则应该打破，这一过程可能影响局部稳。

--中国政策：煤炭资源税改革将很快提上日程，因通胀压力低--税务总局

中国国家税务总局局长王军周一称，煤炭的资源税改革会很快提到议事日程，因目前的CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）相对比较低，而且又是买方市场，推出后对下游产品的影响比较小。

--中国经济：加强耕地保护严守红线，正根据土改内容制定方案--国土部长

中国国土资源部部长姜大明周一强调耕地保护，表示要严守18亿亩耕地红线，确保土地质量，并要划分永久基本农田，确保任何时候都不能占用。

--中国经济：一季度GDP料增长7.5%左右，CPI上涨2.4%左右--国家信息中心

中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告预计，一季度中国国内生产总值（GDP）增长7.5%左右，居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.4%左右。

--中国金融：正确应对QE退出有助国际收支平衡，还可顺势降准--央行官员

中国人民银行金融研究所所长金中夏周一表示，如果能够正确应对QE退出，可以帮助中国实现国际收支平衡，而且国际游资退潮亦可以使央行顺势降低存款准备金率。

--中国社会：反腐败斗争依然严峻复杂，要保持惩治腐败高压态势--监察部长

中国监察部部长黄树贤周日称，当前反腐败斗争依然严峻复杂，今后将继续加大工作力度，并保持惩治腐败的高压态势，形成不敢腐败的氛围。

--两会专访：中国仍受外资金融机构青睐，关注QE退出--上海银监局局长

中国上海银监局局长廖岷认为，中国市场对外资金融机构仍有较大的吸引力，短期内不会发生投资趋势的逆转。但国内银行业应高度关注美国缩减量化宽松（QE）政策的影响。

--王毅：中国在朝鲜半岛问题上有“红线”绝不允许生战生乱

中国外交部长王毅周六就中国外交政策和对外关系回答中外记者提问时称，中国在朝鲜半岛问题上始终有一条“红线”，就是绝不允许生战生乱。

--投行观点：中国推动改革进程将是易者先行，国企改革小步前进--瑞银

2014年将是中国重启改革的第一年，正在召开的中国人大和政协会议对改革话题讨论热络。瑞银首席中国经济学家汪涛周一表示，中国推动各项改革的进程将呈现易者先行的规律，即容易的先推进；而国企改革牵涉各方利益，未来一两年步子不会迈得太大。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商本周仍可上报多期限正/逆回购，及央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14和28天，逆回购包括七和14天。

--新债招标：资金支撑中国农发行中短端新债定位略好，七年相对逊色

受宽松流动性支撑，中国农业银行上午招标发行的三期新债中，三年和五年的中短期品种，中标利率定位略好于预期，而七年品种表现相对逊色。

--《中国债市每日综述》七天回购续创21个月新低，预期分歧难消现券僵持

持续宽裕的流动性推动中国银行间市场周一资金利率续跌，七天回购加权利率 CN7DRP=CFXS 继续创下逾21个月来新低，IRS也随之大幅走低。现券方面，中短期品种需求相对较好，收益率一度小降，但长债表现仍迟滞。

--《中国新债预测》国开行福娃债收益率料接近二级，短端需求应略优

中国国家开发银行周二将招标五期增发债(市场戏称“福娃债”)。路透调查显示，机构"子弹"充足，情绪乐观中略偏谨慎，明日招标情绪还将受到公开市场操作力度等影响，目前来看，中短期品种需求应优于长端，收益率料接近或略低于二级市场。

--中国债市：信用债收益率估值近乎全线上涨，三五年期幅度大--交易商协会

中国银行间市场交易商协会最新发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值近乎全线上涨，终结了近期的暖势；其中，三五年期涨幅更大一些。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘大贬，受贸易数据不佳及中间价大跌拖累

继上周五大幅下跌之后，人民币兑美元即期周一早盘继续大贬，且开盘初段一度最大跌幅达334点子，低见6.1594元，创近一周来低点，主受周末公布的贸易数据不佳以及中间价大幅下跌拖累，但之后渐脱离低点。

--CNH动态：人民币即期受宏观数据及中间价带动小跌

离岸人民币即期汇价周一在人民币中间价大幅挂低及宏观数据引发中国经济下行忧虑的带动下，一路小跌；但市场人士认为，中国经济短期内不会出现大的变化，料人民币不会持续贬值，但今年双向波动走势会趋明显。

--《离岸人民币综述》信用及汇率波动风险齐升，投资者重新审视点心债定价

2月以来出现的两个市场动向，令点心债投资者重新思考，一个是中国企业信用风险昇高，另一则是人民币单边升值预期可能改变。前者发生在点心债市场的可能性较低，市场主要关注其是否引发系统性危机；而后者可能令债券价格受压，特别是供给量大的房地产行业。

--《港交所CEO专栏》系好“安全带”，迎接人民币双向波动时代

在人民币汇率双向波动的时代，所有人民币用家和投资者都需要系好“安全带”，做足汇率风险管理。港交所正在研究延长人民币期货的合约期，以方便投资者做更长线的风险管理。日后的计划还包括将合约期延长至超过16个月、推出人民币货币期权以及进一步延长收市后期货交易时段。

--离岸人民币：香港机管局称可能发行点心债，为第三条跑道筹资--报载

香港经济日报周一报导，香港机场管理局称考虑发行点心债为扩建第三条跑道的经费筹资。机管局行政总裁许汉忠向媒体指出，兴建第三条跑道及其他配套造价约需1,300亿港元，期望第三季前可完成财务研究，并提交政府考虑。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指收挫近3%创八个半月最大跌幅，宏观经济忧虑升温

中国股市沪综指周一收挫近3%，并创八个半月最大单日跌幅。分析师指出，周末公布的疲弱出口及PPI数据，令市场对于中国宏观经济的忧虑升温，外贸及有色建材等周期股出现明显回落，大盘打破上周以来的僵持局面，股指选择短期方向，大幅向下调整并失守2,000点整数关口。

--中国证券：资本市场有利混合所有制的实现，注册制将令交易所更担责任

中国深圳证券交易所理事长陈东征周日表示，通过资本市场实现混合所有制是现实中最可行、最稳妥的方式。注册制改革后交易所将承担更多责任，对交易所是巨大的压力和挑战，需要利用必要的行政手段提高市场的约束力和透明度。

--香港个股：腾讯结盟京东，双方各取所长期撬动中国电商大局

中国互联网巨头腾讯控股与领先自营电子商务企业京东集团的并购案周一落定，腾讯将旗下电商资产售予京东，并承诺给予京东诸如微信等社区入口、在线支付等资源支付，同时腾讯将认购京东约15%股份。

--香港新股：主题公园运营商海昌IPO以中端水平定价，新丰泰与瀚华则押后

香港股市缺乏方向影响新股市场表现，主题公园运营商海昌控股的首次公开发售(IPO)以招股价区间中端水平定价，中国西北地区第二大豪华汽车经销商新丰泰 1771.HK 与中国中小微企贷款商瀚华金控 3903.HK 正式宣布押后上市计划。

--中国企业：绿地集团收购加拿大一地产项目，今年海外销售目标调高五成

中国第二大房地产企业--绿地集团宣布，近日以股权收购方式获得加拿大一房地产项目；同时基于公司海外多个项目年内将启动预售，将今年初刚设定的海外销售目标提高逾五成，达到200亿元人民币。

--台股业绩：台积电2月合并营收468.3亿台币，年增率13.7%

全球晶圆代工龙头--台积电周一公布，2月合并营收为468.3亿台币，较上年同期成长13.7%，较上月则衰退8.9%。

--香港个股：华润水泥今年销量目标按年增15%，对今年行业表现审慎乐观

华南地区最大水泥商--华润水泥周一表示，2014年的水泥生产目标为7,700万吨，按年增加约15%，增幅度低于上一年度；对今年水泥行业审慎乐观，料水泥价格会比去年为高。

--香港个股：方兴地产寻求分拆上海金茂君悦等八间酒店组合独立上市

中国房地产商--方兴地产（中国）有限公司周一称，公司正寻求将上海金茂君悦等八间酒店组合分拆在香港联交所作独立上市。

--中国期市：工业品市场遭遇“倒春寒”，沪铜暴跌创四年半低位