港报财经评论：中国行改革先要买时间--信报3月10日

中国行改革先要买时间 /习广思

好了！这下真的可以赖天气的错。美国上周五公布2月份就业数据，这份数据之所以受到关注，是因为美国经济在去年12月及今年1月均疲弱，有人赖天气的错，有人认为复苏动力减弱，但更多的是像联储局主席耶伦般抱观望态度。上周有三位联储局鹰派成员指出，无论如何都应该维持退市步伐，反映连鹰派都对这份就业报告没有信心。美国2月份失业率由1月的6.6%回升至6.7%，但失业率本身已没多大意义，反而新增非农业职位升至17.5万远胜预期，劳动力参与率由1月的62.8%微升至63%，两者的意义在于数字止跌，而平均每小时工资按月上升0.4%，按年上升2.5%。

美股创新高后回软，因为乌克兰政经危机再度升温，而美债市场的动作来得更快更真实。就业报告一出，10年期债息跳至2.8厘，上周债息回升了18个点子，收报2.78厘。下周议息后，联储局维持减买债100亿美元步伐的可能性很大，市场焦点将更留意耶伦会否改变加息门槛，或者制定其他更前瞻指引。中国方面，“两会”结束，除了国务院总理李克强高调向污染及雾霾宣战外，似乎没有太多焦点。关于改革、关于增长，这些外资最想看到的范畴却着墨不多。尽管中国式改革有自己特色，往往是在中国规范下见步行步，一年过去，中国既谈调结构，又谈改革，亦愿意进行减速，甚至承认经济有下行压力，但在实际行动上，却似乎未愿意放弃高速增长，7.5%目标更被视为“有点激进”。

这一切源于7.5%这个数字。李克强把全年GDP增长定在7.5%左右，财政部部长楼继伟及后再解画，7.5%不是官方底线，即使今年增长7.2%或7.3%，都可算是7.5%左右。官方意思是想淡化硬性数字目标，但看在投资者眼中，尤其是观察着中国的一批经济师及不看好投资者却不以为然。牛津经济研究报告指出，7.5%增长目标叫人担心，不是因为中国做不到，而是中国要调结构的话，必须要减速，中国设定一个高速增长的目标，实在令人难以理解，甚至令人觉得调整结构并非首要工作。中国内地媒体叫大家不要纠缠于数字，但7.5%与7.2%分别不在于数字，而是在于姿态和讯号。由《华尔街日报》到《金融时报》，质问的是中国既要打贪反腐、整治污染、加快改革、控制债务、调整经济结构，但却要维持一个相对高速的增长，政策间充满矛盾。

欧罗淡友伺机反扑 /苏子

对上周五欧罗兑美元未能以大阳烛高收大感失望，因汇价未能承接上日以大阳烛创今年新高的大好形势，收市便呈现射击之星。由于汇价仅在突破去年的1.3893美元高位及1.38美元心理关口后，因触发大量止蚀买盘而一度高见1.3915美元，随后却借助美国公布较市场预期为佳的2月份就业报告，令市场相信联储局有甚高机会按照原定计划在今年内完全收水的利好美元因素，使欧罗兑美元瞬即自1.39美元水准附近急挫至1.3850美元水准，最后收市更在日线图上呈现不利后市的射击之星形态。

因此，若今日亚洲入市后，欧罗兑美元未见突破及企稳在上周五欧洲收市后所形成的1.3880美元关键即市阻力位以上，反而更明显跌破小时图上的1.3830美元至1.3850美元重要即市支持区，相信今日美国入市后，汇价的表现将好不到哪里去，担心有较高机会以大阴烛收市，并使日线图呈现一组极为利淡后市的黄昏之星形态，担心届时汇价或因未能在上周五突破去年高位后以单边市形式挑战1.40美元心理关口，令不少早已获利不菲的欧罗看好的投资者大举入市平仓，从而令本周低收，并结束连升五周的良好上升势头的可能性大增。

留意上周欧罗兑美元的高位虽然明显突破20周保历加通道的1.3875美元顶部阻力，可惜到收市时却已返回通道内；因此，若本周汇价真的不升反跌，已可确认上周的破位为假突破。技术上看，对欧罗兑美元后市的走势极为不利，而上周所造的1.3915美元高位甚至有可能成为重要中期顶部。而大量欧罗大不看好投资者一直期望看见的欧罗大跌市，相信将随着上周已成功触发大量止蚀买盘而正式展开！因此，倘若今日亚洲市及欧洲市欧罗兑美元已见出现下跌情况，已可视为不利汇价的重要警号，届时进取者已可伺机入市建立短仓，博汇价因上周无力挑战1.40美元心理关口而出现一个较持久的下跌浪。另外，亦须留意上周五美元兑加元以大阳烛回升，并在过去3个交易日呈现近似早晨之星利好形态，故小心稍后会突破今年的1.1224美元高位并因为已破坏日线图上的双顶形态而大幅上升。

（3月8日）

科网淡友警告得太早 /习广思

尽管联储局主席耶伦份属鸽派，但联储局内鹰派抬头，意见愈来愈多。美国2月份失业率升至6.7%，这份数据备受瞩目，皆因不少投资者认为，经济复苏转弱是否可以赖天气，都可在新数据上反映。如果2月份经济数据继续疲弱，复苏动力减弱的风险将会增加，耶伦对此有点担心，市场甚至憧憬一旦数据续弱，联储局大有可能减慢买债步伐。不过，投资者不要太过一厢情愿。时间愈近3月议息日，局内几位鹰派近日都有不同言论。达拉斯分行总裁费尔逊（Richard Fisher）早前说，无论如何都要继续缩减买债步伐，即使股市大跌，都不会阻止联储局退市。另一个有投票权的费城联储主席普罗索（Charles Plosser）话，虽然风雪为经济带来变数，但需要多几个月时间才能够把握经济情况，但他担心联储局买债计划对美国经济带来意外的影响。

两位成员的焦点并不是美国经济是否需要继续放水，而是担心继续放水的负面影响，以至经济改善与否其实与放水无关，所以坚持退市步伐要保持。纽约联储主席William Dudley也有投票权，他强调要改变目前退市的门槛非常高。亚特兰大联储主席Dennis Lockhart今年没有投票权，向来被视为中间派，但近日其鹰派语调亦要留意。Lockhart在周四晚表示，就算2月份非农就业数据未如预期，联储局都应该保持每月缩减买债的步伐，除非经济增长明显地下滑，否则退市步伐要继续，市场甚至不应排除联储局加大缩减买债规模，即使可能性不高。鹰派成员在就业数据公布前如此放风，目的是要市场打消意头，强调退市步伐不会改变。在19日议息前，投资者要记住这点。

美股续见新高，但港股继续两条腿走两极路线，一是恒指拉锯争持，方向未明朗；二是资金炒作炽热，概念股及小型股成交急增。恒指续守住22,500点支持水准，收报22,660点；大市成交额695亿港元。观乎蓝筹与国企，近期只有三大焦点，一是腾讯 炒科网，二是中石化 炒改革，三是绩优和黄 ；再计起上来，下周两度晋身国企指数的比亚迪 近期也是焦点强势股，其余股份皆在浮沉。中资内银保险股疲弱难兴，濠赌股想反弹但欠成交，本港地产股弹都不起，如此表现，两条指数怎会有表现？