中国企业：绿地集团收购加拿大一地产项目，今年海外销售目标调高五成

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透上海3月10日 - 中国第二大房地产企业--绿地集团宣布，近日以股权收购方式获得加拿大一房地产项目；同时基于公司海外多个项目年内将启动预售，将今年初刚设定的海外销售目标提高逾五成，达到200亿元人民币。
绿地集团周日晚间新闻稿称，上周六（8日）签约的加拿大项目位于多伦多市中心核心区域，规划地上总建筑面积约6.7万平方米，规划建设两幢高层公寓及配套商业，预计总投资将超过4亿加元（约合22亿元人民币），项目将于六个月内正式开工建设。
新闻稿指出，公司选择进驻城市集聚能力强、移民等需求大、华人较为集中的多伦多市场，充分发挥自身品牌对当地华人客群的吸引力和信任度，同时有效延伸国内高端客户的海外置业需求，符合绿地集团的海外投资策略。
绿地集团董事长、总裁张玉良在新闻稿中还透露，绿地在英国、美国、加拿大、泰国、马来西亚的项目年内将全面启动预售，基于此，绿地已将全年海外销售目标由原先的130亿元调增至200亿元，较2013年的30亿元有数倍增长。
“如果说2013年是绿地国际化的起步之年，那么2014年将成为绿地海外战略的疾行之年、收获之年。”他表示。
今年以来，绿地集团已加快海外布局，1月初公司签约英国伦敦两个大型住宅项目，总投资12亿英镑；2月总投资10亿美元的洛杉矶绿地中心正式开工建设；当月末其签下马来西亚新山市两个项目，总投资达200亿元。
该公司此前披露，今年预计新增投资50-80亿美元，为2015年海外收入超300亿元奠定基础，绿地集团届时也将成为中国房地产行业海外业务规模最大的企业。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。