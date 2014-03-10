港报财经评论：股票重分析，两招要互补--经济日报3月8日

股票重分析，两招要互补 /林瑞芬

港股昨日仍然偏淡静，成交额只有695亿港元。恒指收报22,660，微跌0.19%，全周计微升0.77%。彩票支付股昨显着回升，个股都是炒嗰几味，传统周期股死晒火！技术上，见图上证苦守2,000支持轨，又没有大升动力，中石化 改革先锋表现较好，内银股仍在消化信用风险及竞争压力问题。恒指苦冲23,000无力，暂筑阻力，但向下暂又能守22.250支持，呈窄幅上落，指数缺乏波幅激情，激情又去晒个股。

亚特兰大联储主席Lockhart、费城联储主席Plosser，和纽约联储主席Dudley都表示，除非美国经济展望发生急剧改变，否则不会改变现行的收缩购债计划。虽则如此，标普500指数于周四再创历史新高，暂时不理收缩购债计划持续的预期。相信主要原因是近月经济数据仍饱受严寒天气的影响，经济数据预期弱。数据正常化反映现况可能仍需2个月，断估3月前，美国不会决定加快QE缩量步伐，美股升势似乎仍在安全期。不过，港股还是乏善足陈，焦点集中在中、细价股。盘点年初至今，强势二、三线股份不外乎是医药、环保新能源股份及移动互联网股份，成铁三角赚钱组合，濠赌股则因为赌牌续约问题未明朗而被抛出铁三角。

讲中国内地医药、环保新能源及移动互联网市场又几好，有几秀丽，可能读者都嫌太闷！那是否读者一见这三类股份就买，当然不是，不然我们就不用花费那么多时间与大家睇报告、向公司管理层了解、观察走势及作个人分析。趁新能源股回吐透视谁是裸泳股，避得就避，有实力的就要把握，一个多月了，从高位急挫的中国环保能源 还没有翻身之力，但建议留意的实力派兴业太阳能 ，当时股价在8.88港元，目标看11.5港元，本周高见12.58港元，帐面利润率都接近42%。这是利用股份的波动性，摸底个股买卖盘能力的技巧，这想一只若真的好有钱景股份，有甚么理由会令股价短时间从高位大手质低？中国环保能源情况就是如此。

支付业火红，高阳增长劲 /余少文

早前推介的高阳科技 刚公布去年业绩，盈利表现符预期，但当中支付业绩略令人失望，惟中国内地支付业务火红，相信支付业务可续成为高阳未来增长动力。周末假期前夕，中国内地股市先升后跌，国企指数昨日只微升36点或0.4%，收报9,709点，成交额121亿港元，只有42%主板H股随国指上升；而红筹指数跌31点或0.7%，收报4,215点，成交额37亿港元。今日是三八妇女节，阿里巴巴表示将这日变成另一个“双十一”，市场料今日网购活动会火红，刺激相关概念股昨日大升，如中国创新支付 、高阳等；彩票股亦走强，华彩控股 、御泰中彩 、龙杰智能卡 等升幅有双位数，反映市场炒股不炒市。不管今日电子商务网购能否火爆，市民透过上网进行网购等活动愈来愈普及，是今年睇好支付行业的原因之一。

早前买入高阳，昨日收报3.16港元，帐面回报超过60%，是意料之外，惟对比其他支付概念股，其升幅则相对落后。其去年营业额升49%至12.9亿港元，毛利升98%至4.8亿港元，股东应占溢利3,004.5万港元，每股盈利0.01港元，不派息，盈利符合市场预期。但再细看其分类业绩，转亏为盈并非全数靠支付业务，旗下的电讯解决方案、金融解决方案、电能计量产品及解决方案等业务都有显着改善。

最关心的支付业务，高阳将这业务一分为二，支付平台解决方案和支付交易处理解决方案，前者是跟中国移动 合作的支付业务，后者是包括随行付的第三方支付业务。前者收益稳定，因为中移动跟高阳改变合作模式后，高阳只收取劳务费，增长空间不及支付交易处理解决方案，这业务2012年经营亏损8,648亿港元，占经营亏损50%比重，但去年全年录得805万港元经营溢利。高阳去年收入急增4亿港元，当中3.2亿港元来自支付交易处理解决方案，虽然EBITDA盈利率6%，不及支付平台解决方案和电讯解决方案的23%和13%，但增长空间应大于其他业务。因为日本业务的无形资产减值已全数减值，今年应不会包括有关损失，去年撇除这减值因素后的EBITDA盈利率可升至9%。